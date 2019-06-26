Роботы уничтожат 20 млн рабочих мест

Исследовательская компания Oxford Economics заявила, что к 2030 году роботы могут «занять» около 20 млн нынешних рабочих мест в промышленном производстве, что составляет 8,5% всего мирового рынка труда в этом секторе. Эксперты опасаются, что резкий рост автоматизации может больше всего ударить по странам с менее развитой экономикой, вызвав увеличение безработицы.

Oxford Economics является коммерческим исследовательским подразделением бизнес-школы при Оксфордском университете. В опубликованном в среду исследовании «Как роботы меняют мир» приводятся данные о динамике роботизации и автоматизации как за последние годы, так и прогнозы до 2030 года.

Сообщается, что с 2000 года число используемых роботов во всем мире выросло втрое — до 2,25 млн. За этот же период из-за роботизации и автоматизации во всем мире исчезло 1,7 млн рабочих мест в промышленности — около 400 тыс. в Европе, 260 тыс. в США и 550 тыс. в Китае. Эксперты уверены, что в ближайшие 20 лет эта тенденция значительно ускорится, и только к 2030 году число роботов на промышленном производстве составит 20 млн: «В результате роботизации будут потеряны десятки миллионов рабочих мест, особенно в более бедных странах, которые активно используют труд низкоквалифицированных рабочих. Это, в свою очередь, приведет к росту неравенства».

«Тем не менее рост роботизации даст такие положительные моменты, как увеличение производительности труда и экономического роста, что приведет к созданию новых рабочих мест»,— говорится в исследовании.

По прогнозам Oxford Economics, к 2030 году только в ЕС будет трудиться в промышленном секторе почти 2 млн роботов, в США — 1,7 млн, а больше всего в Китае — около 14 млн.

Отмечается, что каждый робот в первый год после установки заменяет в среднем 1,3 «живого» рабочего, в последующие годы коэффициент замены вырастает до 1,6.

С учетом роста производительности на 0,1% в пересчете на одно рабочее месте ожидается, что мировой ВВП к 2030 году благодаря автоматизации только в промышленном секторе получит дополнительно $5 трлн.

Авторы доклада отмечают, что эффект от ускорения роботизации на производстве будет отличаться в зависимости от каждой страны: чем более бедной является страна и чем больше она зависит от низкоквалифицированной рабочей силы, тем больше она пострадает от роботизации. В свою очередь, страны, которые развивают высококвалифицированные трудовые ресурсы и вовремя подготовятся к перепрофилированию сотрудников, которых заменят роботы, получат возможность направить высвободившиеся кадры на другие направления, нуждающиеся в живой рабочей силе.

«Рост роботизации повысит продуктивность и экономический рост. Он также приведет к созданию новых рабочих мест в индустриях, которые либо еще не появились, либо только-только начали появляться,— отмечает гендиректор и главный экономист Oxford Economics Адриан Купер.— Но многие нынешние бизнес-модели в разных секторах подвергнутся серьезным изменениям. Десятки миллионов рабочих мест будут потеряны, живые рабочие будут вытесняться роботами все быстрее, поскольку сами роботы становятся более сложными и совершенными. Для людей и бизнеса эффекты такого процесса будут очень разными в зависимости от стран и регионов. В местах, где есть непропорционально много низкоквалифицированных рабочих, это может привести к экономическим и социальным потрясениям из-за роста безработицы и неравенства — как раз в то время, когда растущая политическая поляризация уже является трендом, вызывающим беспокойство».

Евгений Хвостик