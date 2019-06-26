Audi обновила кроссовер Q7

Audi Q7. Фото: Audi

Audi Q7. Фото: Audi

Audi Q7. Фото: Audi

В ходе модернизации машина получила новую решетку радиатора, измененные бампера и пороги, матричные фары и переработанные фонари, которые теперь объединены хромированным декоративным элементом. Интерьер получил сенсорные экраны, которые заменили прежние физические органы управления, а также расширилось оснащение кроссовера.

Для Q7 после обновления доступны в качестве опции полноуправляемое шасси и активная система подавления кренов, ранее предлагавшаяся только для Audi SQ7. Техническая модернизация кроссовера заключается в переводе его исключительно на гибридные моторы.

Бензиновые и дизельные двигатели доступны только в «мягком» гибриде (рекуперирует энергию на торможении, которая потом помогает при разгоне) с 48-вольтовой системой. Позднее появится вариант с подключаемым гибридом. Характеристики агрегатов пока не названы. Двигатели будут сочетаться с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

В продажу на европейском рынке обновленный Audi Q7 появится в сентябре 2019 года. Сроки выхода модернизированного кроссовера на российский рынок пока не названы.