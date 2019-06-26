Русская православная церковь (РПЦ) предложила закрепить за эмбрионом право на жизнь, следует из проекта документа на сайте РПЦ, предназначенного для общественного обсуждения. «Эмбрион является человеком. В связи с этим ему принадлежит ряд прав, которые необходимо отстаивать… Право на жизнь. Никто не должен отнимать у эмбриона основополагающее право на свою собственную уникальную и неповторимую жизнь. Недопустимы научные эксперименты с эмбрионами и их замораживание»,— сказано в документе.

Среди других прав, которые церковь предлагает закрепить за эмбрионом, такие, как право на человеческую идентичность, также право на развитие. «Церковь призывает государство гарантировать право медицинских работников на отказ от совершения аборта по соображениям христианкой совести»,— сказано в документе.

РПЦ заявила, что использование методов тестирования «с целью выбора будущего потомства с заданными характеристиками» недопустимо, так как это предполагает «уничтожение в зародыше детей, не прошедших этот “отбор”».

Ранее уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова рассказала, что в 2018 году в России сделали 567 тыс. абортов.

Напомним, в последние годы было несколько случаев, когда вопрос об абортах решался на законодательном уровне. Так, в апреле конституционный суд Южной Кореи постановил, что действующий в стране с 1953 года запрет на аборты противоречит конституции страны. В 2018 году в Ирландии начался процесс легализации абортов. Полный запрет на прерывание беременности действует в двух государствах Европы — Мальте и Ватикане.