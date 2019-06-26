Римма Зарипова покинула пост директора МКУ «Городская реклама»

Римма Зарипова, руководившая и создававшая по сути с нуля муниципальное предприятие «Городская реклама» (ныне МКУ, бывшее МБУ), проводившее торги на аренду рекламных мест, оставила эту должность. По информации “Ъ-Уфа”, в понедельник она проработала на этом посту последний день. Увольнение было оформлено по решению работодателя. Римма Зарипова комментировать причины ухода из МКУ отказалась.

Новым директором казенного учреждения назначен Алмас Фагамов, до недавнего времени занимавшийся полиграфическим и розничным бизнесом, в том числе продажей пищевых продуктов. Господина Фагамова считают креатурой сити-менеджера Уфы Ульфата Мустафина: якобы ранее компании Алмаса Фагамова работали на полиграфических контрактах со структурами «Газпрома», выходцем из которых является господин Мустафин.

Биография нового директора на сайте МКУ не опубликована. В ЕГРЮЛ данные о назначении нового менеджера пока не внесены.

МКУ «Городская реклама» является одним из немногих прибыльных муниципальных предприятий в Уфе. За пять лет сборы в городской бюджет от рекламы составили около 1 млрд руб. В 2019 году, как сообщала в конце 2018 года Римма Зарипова, учреждение планировало собрать в бюджет от продажи рекламных мест до 300 млн руб. (в прошлом прогноз сборов превышал 100 млн руб.).

В этом году в Уфе истекает право аренды мест под 512 конструкциями, из которых 490 принадлежат муниципалитету. Мэрии предстоит во второй половине года распределить на торгах около 280 рекламных мест.

Всего в реестре конструкций наружной рекламы в Уфе находятся более 2,5 тыс. носителей, 850 из которых — это билборды. В городе работают 48 рекламных агентств, половина из которых — крупные и средние. 82% рынка наружной рекламы занимают местные агентства, 18% федеральные.

Наталья Павлова