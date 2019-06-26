ВЭБ: годовой рост ВВП России в мае замедлился до нуля

Мониторинг Института исследований и экспертизы ВЭБа показал, что в мае рост ВВП РФ в годовом выражении оказался нулевым. Оценка ВВП опубликована на сайте института.

«С исключением сезонного и календарного факторов по отношению к предыдущему месяцу снизился на 0,5% после роста на 0,6% в апреле»,— говорится в отчете.

Эксперты пришли к выводу, что в динамику ВВП негативный вклад внесли добыча полезных ископаемых (–0,8%), обрабатывающие производства (–1,2%), грузооборот (–1,2%), оптовая торговля (–1,8%), розничная торговля (–0,2%), производство продукции сельского хозяйства (–0,3%). Позитивное влияние оказали обеспечение электроэнергией и водоснабжение (1,6%), а также строительство (0,1%).

«В целом май не является репрезентативным месяцем, и динамика ВВП во втором квартале, скорее всего, вернется в положительную область после спада на 0,4% в первом квартале»,— отметил руководитель направления «макроэкономика» института ВЭБа Олег Засов.

Министр экономического развития Максим Орешкин допустил, что ВВП России вырастет в 2019 году выше прогнозного уровня в 1,3%. До этого глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что рост ВВП России по итогам 2019 года, скорее всего, не превысит 1%.

О способах разогнать темпы увеличения ВВП — в материале “Ъ”.