Альберт Шигабутдинов заявил о намерении покинуть пост гендиректора ТАИФа

Альберт Шигабутдинов решил по собственному желанию освободить должность гендиректора ГК «ТАИФ». Об этом господин Шигабутдинов заявил в интервью «Ведомостям».

Сроки смены руководящего состава пока неизвестны. При этом топ-менеджер отмечает, что останется в компании, чтобы помочь новой управленческой команде: «Да, я могу кому-то стать помощником или советником, но все равно время дает о себе знать. И второе: мне очень хочется поучаствовать в становлении новой команды ТАИФ».

Господин Шигабутдинов занимает должность с самого основания ТАИФа в 1995 году. В апреле этого года он вошел в сотню богатейших людей России по версии Forbes — издание оценивает его капитал в $1,2 млрд.

“Ъ-Казань”