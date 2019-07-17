Сегодня исполняется 70 лет помощнику президента РФ Андрею Фурсенко

Его поздравляет президент Российской академии наук Александр Сергеев:

— Глубокоуважаемый Андрей Александрович! Примите самые теплые и искренние поздравления с юбилеем от Академии наук и от меня лично! Мы знаем и ценим Вас как реформатора науки и образования, крупного политического деятеля, ученого. Ваша преданность делу вызывает неизменное уважение и признательность. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, успехов в Вашем труде и семейного счастья!

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