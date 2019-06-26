Минфин прорабытывает механизм для сдерживания роста цен на авиабилеты

Руководитель департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов Алексей Сазанов рассказал о проработке механизма для сдерживания роста цен на авиабилеты не более, чем на уровень инфляции. По его словам, при разработке механизма нужно разобраться, в каком объеме рост цены на авиакеросин привел к подорожанию цены на авиабилеты.

«Сейчас уже есть отрицательный акциз у авиакомпаний, он уже есть в Налоговом кодексе. Авиакомпании сейчас получают отрицательный акциз в размере порядка 3 тысяч рублей. К этому отрицательному акцизу, видимо, надо настроить демпфирующий механизм, который бы позволял сдерживать рост цен на авиабилеты не более, чем на уровень инфляции»,— сказал Алексей Сазанов (цитата по «Прайму»).

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» потребовал от правительства разработать механизмы компенсации для авиакомпаний из-за резкого роста цен на авиакеросин, как это уже было сделано по бензину и дизельному топливу.

Подробнее о том, как президент решил субсидировать керосин, читайте в материале “Ъ”.