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Зариф обвинил Болтона в подготовке войны против Ирана

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон ведет подготовку войны против Ирана. В Twitter он разместил цитаты из плана господина Болтона по выходу США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), опубликованном два года назад в американском журнале National Review.

«Хотите знать, почему те, кто доказал свою ненависть к дипломатии, внезапно заинтересовались переговорами? Просто прочтите рецепт уничтожения СВПД от Болтона за 2017 год»,— написал господин Зариф. По его словам, Иран никогда не покидал стол переговоров, тогда как США готовятся к войне.

В свою очередь исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер заявил, что США рассчитывают на поддержку союзниками любых действий Вашингтона, направленные на сдерживание конфликта с Ираном. Он также заявил о желании Вашингтона наладить дипломатические отношения с Тегераном. «То, что мы пытаемся сделать, что мы хотим сделать, — это закрыть дверь для конфликта и открыть дверь для дипломатии», — сказал Марк Эспер (цитата по Reuters).

8 мая 2018 года США объявили о выходе из ядерной сделки и возобновлении санкций против Ирана. Поводом для нового витка противостояния Вашингтона и Тегерана стали атака на два нефтяных танкера в Оманском заливе, в причастности к которой обвинили Иран, а также сбитый иранскими военными американский беспилотник. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану ответом на любую атаку против Соединенных Штатов вплоть до уничтожения.

Подробнее о том, как страна избежала ударов президента США, читайте в материале “Ъ” «Вероятно, Иран допустил ошибку».

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