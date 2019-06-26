2,8333 лари за $1 составил официальный курс Нацбанка Грузии на 26 июня — это исторический минимум для валюты страны. С начала года лари обесценился на 6%, с начала лета — на 1,7%, а после 20 июня, когда в Тбилиси начались беспорядки, упал еще на 1,9%. Напомним, 21 июня Владимир Путин подписал указ о запрете с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян из РФ в Грузию, туроператорам и турагентам было рекомендовано воздерживаться от продаж турпутевок. Глава Минэкономики Грузии Натия Турнава, впрочем, заявила, что макроэкономические параметры страны стабильны и причин для долгосрочного обесценения лари нет, а ослабление курса вызвано краткосрочной волатильностью.