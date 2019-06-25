ВШЭ стала единственным российским вузом в рейтинге молодых университетов Times Higher Education

Высшая школа экономики (ВШЭ) поднялась в рейтинге молодых университетов журнала Times Higher Education на 24 позиции и заняла 60-е место. Исследование включает вузы, созданные не более 50 лет назад. Его строят по методологии основного рейтинга, публикуемого ежегодно осенью, но при этом учитывают специфику «молодых» университетов и предъявляют меньше требований к академической репутации.

ВШЭ остается единственным российским вузом в рейтинге. Университет был включен в него в 2017 году — тогда он впервые вошел в топ-100 и занял 96-е место. В 2018 году Высшая школа экономики поднялась на 12 позиций, до 84-го места в рейтинге.

Университеты в рейтинге оценивают по пяти критериям: «преподавание (среда обучения)», «исследования», «цитирование публикаций», «международное взаимодействие» и «доход от производственной деятельности (инноваций)». При этом в категории «исследования» влияние показателя «академическая репутация» снижено с 33% до 22%. Создатели рейтинга утверждают, что молодые университеты еще не успели набрать академическую репутацию, сравнимую с более старыми учебными заведениями, поэтому этот показатель имеет более низкий вес.

Высшая школа экономики один из немногих университетов в рейтинге, который был создан с нуля в 1992 году, но не прошел реорганизацию. При создании университета была доступна всего одна программа высшего образования — экономика, а к 2019 году их количество превысило 200.

Анастасия Войко