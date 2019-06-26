Мировой майнинг не вдохновил инвесторов

Аналитики PwC установили, что позитивные итоги работы крупнейших горнодобывающих компаний мира в 2018 году не произвели впечатления на рынок ценных бумаг. Компании увеличили выручку, EBITDA, выплатили рекордные дивиденды, но их совокупная рыночная капитализация сократилась на 18%. Аналитики PwC связывают это с репутационным фактором и рекомендуют компаниям завоевывать доверие инвесторов, уделяя больше внимания вопросам, связанным с изменением климата и внедрением новых технологий.

Как следует из отчета PwC «Горнодобывающая промышленность (2019 год)», совокупная выручка 40 крупнейших горнодобывающих компаний мира, среди которых российские «Норильский никель», Polyus Gold, АЛРОСА и Polymetal, увеличилась за 2018 год на 8%, до $683 млрд. Показатель EBITDA поднялся на 4%, до $165 млрд, а сумма дивидендов достигла рекордных значений в $43 млрд. Чистый долг сократился на $15,5 млрд. Аналитики PwC считают, что у крупнейших мировых горнодобывающих компаний есть устойчивое финансовое положение и стабильные денежные потоки.

Тем не менее рыночная капитализация топ-40 снизилась за год на 18%, до $757 млрд.

В исследовании PwC поясняется, что инвесторы обеспокоены будущим отрасли. «На наш взгляд, у рынка есть сомнения в способности горнодобывающей отрасли реагировать на риски и факторы неопределенности меняющегося мира,— считает руководитель практики по предоставлению услуг предприятиям металлургической и горнодобывающей отрасли PwC в России Михаил Бучнев.— При прочном финансовом положении и стабильных денежных потоках компаниям топ-40 пора заняться вопросами, из-за которых их рыночная стоимость идет вниз: изменение климата, переход на использование новых технологий и перемены в настроениях потребителей».

Рост капитальных затрат на 13% по сравнению с предыдущим годом говорит о том, что горнодобывающие компании по-прежнему продвигаются вперед с осторожностью, около половины капитальных затрат в 2018 году были направлены на текущие проекты, говорится в отчете. Самые высокие капитальные вложения в $30 млрд были в секторе добычи золота и меди. В сфере добычи угля серьезных изменений не произошло, и аналитики ожидают, что компании будут удерживать добычу на текущем уровне.

По мнению аналитиков PwC, в «краткосрочной перспективе будет наблюдаться повышенная активность в части продажи непрофильных активов в результате пересмотра портфелей после проведения сделок слияния».

Резкий подъем слияний и поглощений произошел в 2018 году. Стоимость объявленных сделок выросла на 137%, до $30 млрд. Доля сделок с золотодобывающими активами в общей стоимости сделок, проведенных компаниями топ-40, возросла с 8% в 2017 году до 25% в 2018-М и в 2019 году приближается к 95%. По данным PwC, в сфере добычи золота наблюдается новый раунд консолидации активов, обусловленный сокращением числа потенциальных проектов.

Евгений Зайнуллин