Следствие пересчитало гонорары адвокатов

Следственный комитет России (СКР) закончил расследование дела в отношении бывшего генерального директора «дочки» «Роскосмоса» — НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского. Он вместе с главой дирекции правового обеспечения предприятия Екатериной Аверьяновой и адвокатом Игорем Третьяковым обвиняется в хищении 332,5 млн руб. под видом выплаты так называемых гонораров успеха. Как считает следствие, фигуранты получили эти деньги, заключив фиктивные договоры с адвокатским бюро «Третьяков и партнеры» на оказание юридических услуг для НПО, при этом работы на самом деле выполнялись штатными сотрудниками предприятия.

СКР завершил громкое расследование хищения бюджетных средств в НПО имени Лавочкина. По делу проходят трое фигурантов — бывший гендиректор предприятия Сергей Лемешевский, экс-руководитель дирекции правового обеспечения Екатерина Аверьянова и глава адвокатского бюро «Третьяков и партнеры» Игорь Третьяков. Все они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Как считает следствие, бывшие топ-менеджеры НПО заключили договоры с адвокатским бюро «Третьяков и партнеры», согласно которым юристы должны были защищать интересы предприятия в судах. Основным оппонентом предприятия в них выступала ГК «Роскосмос», которой принадлежит 97,3% НПО имени Лавочкина.

За два года между НПО и адвокатской конторой было заключено 23 договора на оказание юридических услуг.

Однако, как считает следствие, вместо юристов адвокатского бюро, интересы предприятия в судах отстаивали его собственные сотрудники или юристы, не имеющие адвокатского статуса. При этом сами договоры заключались с нарушением закона и внутренних правил производственного объединения. По данным следствия, деньги, уплаченные в рамках соглашения с адвокатским бюро, включались предприятием в себестоимость своей продукции и оплачивались за счет госзаказов.

Как ранее уже сообщал “Ъ”, в основание уголовного преследования в отношении Сергея Лемешевского и его подельников легли выводы проверки, проведенной совместно прокуратурой и ФСБ. Проверяющие, в частности, установили, что размер выплат адвокатскому бюро составил 8% от суммы выигранного иска. Также во время расследования выяснилось, что премии выплачивались даже в тех случаях, когда для этого не было оснований. Так, в октябре 2016 года «Третьяков и партнеры» получили от НПО «премию успеха» в размере 18,2 млн руб., хотя решение суда, за которое она была выплачена, было отменено кассационной инстанцией, а дело отправлено на новое рассмотрение. В итоге сумма хищений, по подсчетам СКР, составила более 330 млн руб.

При этом адвокат Игоря Третьякова Станислав Шостак заявил “Ъ”, что его подзащитный не совершал никаких уголовно наказуемых деяний, а сделки, которые описаны в деле, носят гражданско-правовой характер.

Владислав Трифонов