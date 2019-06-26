Сегодня исполняется 75 лет лидеру КПРФ Геннадию Зюганову

Его поздравляет председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников:

— Геннадий Андреевич меня отправил в эти дни на заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы и сказал: «Ты нужнее там, а не на моем дне рождения». Для меня это важно, я к нему отношусь как к отцу, если я с ним не согласен, для меня его слово — это слово отца. Прошла эпоха, все меняется, но его я всегда знал таким, и дай Бог ему здоровья и чтобы он был рядом и своим надежным плечом помогал, учил и иногда строго внушал то, что от него ждут не только такие, как я, но и люди из другого лагеря. Это человек уважаемый и непоругаемый, а чего ему только ни пытались приписать во времена Ельцина. Здоровья и удачи ему!

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