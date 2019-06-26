За грязные номера оставят без прав

Пленум Верховного суда принял постановление, разъясняющее нижестоящим судам, как наказывать водителей при нарушениях правил дорожного движения (ПДД). Так, за установку нештатных газоразрядных (ксеноновых) ламп лишать прав больше не будут. А вот за умышленное загрязнение номера грязью или снегом, наоборот, можно будет остаться без удостоверения. В случае аварии по вине водителя, который двигался по обочине, у последнего не будет возможности защититься в суде.

Постановление пленума ВС разъясняет нижестоящим судам нюансы применения 12-й главы КоАП, в которой описаны санкции за нарушения ПДД. В документе описывается, в частности, как применять ст.12.2 КоАП (наказание за нечитаемые номера). Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может лишить прав нарушителя. Инспектор должен будет доказать суду умышленность действий автомобилиста (например, на фото видно, что вся машина чистая, а госзнак специально оставили грязным). При отсутствии доказательств применять можно только 500-рублевый штраф.

Разъяснены ситуации с установкой на авто нештатных газоразрядных (ксеноновых) ламп. Поясним, что они светят ярче обычных галогеновых и потребляют меньше электроэнергии, но ослепляют встречный поток при установке в непредназначенные для этого фары. За подобный «тюнинг» ГИБДД раньше оформляла материалы по ч. 3 ст. 12.5 КоАП, суды лишали водителей прав. Теперь, согласно разъяснениям ВС, за подобное нарушение будет применяться штраф 500 руб. (ч. 1 ст. 12.5 КоАП).

Еще одна тема, затронутая документом,— выезд на обочину. В судебной практике известны случаи, когда водители, двигаясь по обочине, врезались в машины, поворачивающие направо из основного ряда. «Обочник» впоследствии пытался доказать (в том числе в судах), что ехал прямо и ему должны были уступить дорогу. В постановлении пленума разъясняется, что такого права у нарушителя нет, уступать ему никто не должен был, поскольку машина двигалась там, где это запрещено правилами.

Внесен еще ряд технических, но важных уточнений. Если у водителя истек срок лишения прав, при этом он не выполнил требования для возврата удостоверения (не прошел тест на знание ПДД, не оплатил долги по штрафам, не представил медсправку об отсутствии противопоказаний к вождению), то попытка снова управлять машиной будет расценена по ч. 1 ст. 12.7 КоАП (штраф до 15 тыс. руб.). В случаях, когда водители оставили место ДТП (ч. 2 ст. 12.27 КоАП), суды должны устанавливать вину нарушителя, умысел действий, учитывая при этом характер наезда, размер и «локализацию» повреждений. Эксперты давно говорят о проблеме, когда автомобилисты случайно царапают чужое авто на парковках у ТЦ, не зная об этом, уезжают домой, а впоследствии несут за это серьезную ответственность (минимальная санкция — год лишения прав). Пояснение ВС должно частично решить эту проблему.

В случаях, когда водитель был пьян (и это установлено медицинским освидетельствованием), суд по ходатайству сможет теперь проверить сведения о подготовке врача либо фельдшера, а также лицензию (должна быть у медпункта или больницы, где проверяют водителей). Юрист, эксперт по безопасности дорожного движения Катерина Соловьева назвала этот пункт «важной новеллой»: «Ранее суды такие ходатайства часто отклоняли». Юрист, адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько отметил пункт, описывающий случаи, когда водитель получил несколько штрафов с близко установленных камер. Суды по ходатайству водителя должны будут проверить, была ли у гражданина возможности затормозить перед второй камерой без создания аварийной ситуации: если ее не было, то второй штраф должен быть отменен. «Нередки жалобы на слишком частую расстановку камер, фактически наказывающих за одно и то же нарушение»,— пояснил “Ъ” господин Радько.

Иван Буранов