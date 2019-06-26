Регистрацию машин распишут по часам

МВД разработало проект регламента по регистрации транспортных средств в подразделениях ГИБДД. Документ необходим для исполнения на практике нового закона о регистрации автомобилей, который вступит в силу в августе этого года. В регламенте описываются, в частности, процедуры взаимодействия подразделений и автосалонов: последние получат право самостоятельно ставить на учет машины клиентов и печатать номера. Документ закрепляет максимальную продолжительность процедуры регистрации автомобиля — она должна занимать не более одного часа.

МВД опубликовало на regulation.gov.ru проект нового административного регламента по регистрации транспортных средств в ГИБДД. Документ придет на смену приказам МВД №605, №399, которые будут впоследствии отменены. Новый регламент носит технический характер: документ необходим для исполнения закона «О государственной регистрации транспортных средств», который вступает в силу с 4 августа, и связанных с ним нормативных актов (постановления правительства, приказы МВД и т. д.). “Ъ” неоднократно рассказывал об этом законе: с вступлением его в силу водителей ждет масштабная реформа в области регистрации транспортных средств.

В регламенте (вступает в силу вместе с законом), в частности, описывается процедура взаимодействия ГИБДД с автосалонами и дилерами. Последние, напомним, с августа получат право самостоятельно регистрировать новые автомобили клиентов. Чтобы работать с Госавтоинспекцией, компания должна быть включена в полицейский перечень специализированных организаций. Специальный (уполномоченный) сотрудник автосалона должен будет осмотреть автомобиль, проверить документы, сверить регистрационные данные и сформировать электронное заявление от имени автовладельца, которое через портал госуслуг будет направляться в ГИБДД. Аккредитованные автосалоны и дилеры получат доступ к этому сервису. Подразделение, получив и проверив документы, изготовит свидетельство о регистрации (СТС) автомобиля: его нужно будет забрать в Госавтоинспекции вместе с номерами. В будущем, когда ГИБДД перейдет полностью на электронные документы, необходимость в посещении Госавтоинспекции отпадет. Автодилер, если захочет, сможет получить право на самостоятельное изготовление госзнаков (для этого надо получить отдельное разрешение ГИБДД и быть включенным в отдельный реестр) и предоставлять такую услугу клиентам.

Регламент также установит время процедур подразделений: нормативы не меняются по сравнению с действующими правилами. К примеру, максимальный срок предоставления госуслуги по регистрации транспортного средства, как и сейчас, будет ограничен одним часом, время отчитывается с момента приема документов в подразделении. При записи в ГИБДД через портал госуслуг автовладельцу может быть предложено время не позже чем на пятый день после обращения. Если гражданин не приходит в назначенный час, то срок ожидания составляет не более 15 минут, дальше его принимают в порядке живой очереди. Максимальный срок осмотра транспортного средства не должен занимать более 20 минут. Пошлина за предоставление госуслуги будет такая же, как и сейчас,— 2 тыс. руб. за регистрацию с выдачей госномера, 800 руб. за выдачу паспорта транспортного средства взамен утраченного или пришедшего в негодность, 500 руб. за выдачу свидетельства о регистрации.

Отметим, что комитет Госдумы по транспорту вместе с ГИБДД уже подготовил поправки в закон о регистрации транспортных средств. Планируется предоставить автовладельцам выбор: печатать и получать номера в подразделении (как и сейчас) или у частных изготовителей номеров. Текущая редакция закона предполагает изготовление госзнаков только у частников, но таких фирм мало, это обнаружилось после мониторинга ГИБДД. Также планируется, что гражданин, обратившись в подразделение любого региона для регистрации машины, сможет получить номер только с кодом «своего» региона. Иными словами, москвич в любом случае, куда бы он ни обратился, получит московские номера (с кодом 177, 179, 799 и т. д.), житель Чечни — с кодом 95, Дагестана — с кодом 05 и т. д. Поправки в закон уже приняты в первом чтении 30 мая, для доработки законопроекта и принятия изменений у парламента есть около месяца: последний день работы Госдумы — 28 июля.

Иван Буранов