Резонанс вызвало высказывание митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна о потерях Красной армии в начале Великой Отечественной войны. Владыка заявил, что большинство погибших молодых бойцов «не были крещеными» и поэтому их смерть стала «жертвой за безбожие». Победу же, по мнению священнослужителя, одержали «крещеные люди, духовно призванные» для этого. Богослов Андрей Кураев назвал высказывание «антиисторическим» и «безответственным», не согласились с мнением митрополита и в самой РПЦ.



Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн высказал мнение о потерях Красной армии в речи на посвященном годовщине начала Великой Отечественной войны мероприятии в День памяти и скорби. «Есть очень показательный для всех нас урок. В первые месяцы войны практически более 60% Красной армии, то есть молодых бойцов, которые были рождены уже в безбожное время, большинство из них не были крещеные, они были убиты. Это была жертва несоизмеримая. Это была жертва, которая была принесена за безбожие», — сказал митрополит. Он также отметил, что, по его мнению, «войну выиграли крещеные люди, те, кто призван был для того, чтобы духовно победить эту машину». Видео выступления митрополита опубликовал телеканал «Белгород 24».

Вчера в Белгородской и Старооскольской епархии сообщили “Ъ-Черноземье”, что высказывание владыки стоит воспринимать как «выступление на эмоциях после постановки, которую он принял близко к сердцу, так как его родственники тоже участвовали в войне»: «Владыка, скорее всего, опирался на факты и цифры. Действительно, в первые месяцы войны погибли солдаты 1922-1923 годов рождения, когда уже лет пять как шла антирелигиозная пропаганда». Сам митрополит вчера был недоступен для комментариев, находясь в командировке. Вернувшись из нее, он, возможно, более подробно пояснит свою позицию, сообщили в епархии. Там также рассказали, что владыка Иоанн ранее уже озвучивал похожие размышления.

Мысль владыки понятна, и ранее она находила поддержку на заседаниях с участием историков, директоров музеев и руководства области», — отметили в епархии.

Глава отделения Российского военно-исторического общества в Воронежской области, депутат Госдумы Евгений Ревенко напомнил, что в Великой Отечественной войне «участвовали люди самых разных конфессий и национальностей, верующие и неверующие»: «Каждый из них — герой, и каждому мы должны поклониться. Мне кажется, нельзя разделять их по принципу “крещеный или некрещеный”». Господин Ревенко сказал, что не хотел бы вступать в дискуссию с митрополитом, но отметил, что «одним из высших подвигов в православии считается “положить живот свой за други своя”».

Богослов, протодиакон Андрей Кураев назвал высказывание владыки Иоанна «антиисторическим». «Призывники осени 1940 года (весенний призыв 1941-го еще не успел из учебок влиться в прифронтовые части) родились в 1921 году. Время вовсе не “безбожное”. Десятки тысяч храмов еще открыты. Идет внутрицерковная замятня с обновленцами. Но детей крестят и те, и другие. Арест священника не ведет к закрытию храма. В это время жизнь народа еще не перестроилась, до середины 1920-х годов церковные праздники были официальными выходными. И крестили почти всех. Так что митрополит плохо знает историю своей церкви», — написал богослов в своем блоге. «Но хуже то, что он и его каста привыкли к полной безответственности за свои слова. Все стоят по стойке смирно, и никто не скажет: владыка, вы неправы. Вот и несут антиисторическую пургу в пользу своей корпорации и бизнеса», — заключил протодьякон Кураев.

Замдиректора Института российской истории РАН Сергей Журавлев охарактеризовал резонансное высказывание как «полную ерунду». Ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Михаил Мухин тоже не согласился с мнением митрополита: «С точки зрения его религиозных воззрений, возможно, так оно и было. Я эту точку зрения не разделяю» (цитаты по Daily Storm).

Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков сказал: «Мы услышали личную оценку одного из очень важных моментов истории нашей страны… Каждый человек волен высказывать частное мнение, но в отношении такого рода моментов, конечно, важно, чтобы это мнение основывалось не только на общих соображениях, но и на конкретных фактах нашей истории» (цитата по «Интерфаксу»).

Сергей Калашников, Мария Литвинова