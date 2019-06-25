Топливо разворачивают на Дальний Восток

В условиях нехватки перерабатывающих мощностей на Дальнем Востоке правительство решило стимулировать НПЗ из других регионов к увеличению поставок. НПЗ, которые перенаправят топливо на Дальний Восток, будут получать дополнительную надбавку к демпферу. Компенсация не превысит 5 тыс. руб. за тонну. Дополнительное стимулирование поставок, по мнению экспертов, необходимо во избежание дефицита на фоне наличия выгодной экспортной альтернативы.

Правительство обсуждает введение дополнительного демпфера, чтобы стимулировать НПЗ перенаправить поставки топлива на Дальний Восток, сообщил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. По его словам, такое предложение будет подготовлено в ближайшее время. «Эти меры помогут создать равные возможности для поставок топлива на рынок Дальнего Востока»,— считает чиновник (цитата по «Интерфаксу»). На Дальнем Востоке работают лишь два крупных НПЗ — Комсомольский «Роснефти» и Хабаровский «Нефтегазхолдинга», вместе выпустившие в 2018 году 1,1 млн тонн бензина и 2,5 млн тонн дизтоплива.

Как пояснил “Ъ” источник в отрасли, компенсации производителям топлива могут составить не более 5 тыс. руб. за тонну, однако непонятно, как она будет распределяться с учетом разной логистики НПЗ.

При увеличении поставок топлива на Дальний Восток на 2 млн тонн бюджету придется компенсировать 10 млрд руб. по дополнительному демпферу, все выпадающие доходы по демпферу Минфин будет компенсировать за счет роста НДПИ и акцизов на средние дистилляты и темные нефтепродукты. В Минфине сказали “Ъ”, что меры поддержки по Дальнему Востоку прорабатываются, в Минэнерго это не комментируют.

Как вариант стимулирования поставок на Дальний Восток, в частности, обсуждалось предоставление скидки к тарифу ОАО РЖД на перевозки нефтепродуктов в восточном направлении и предоставление для них приоритета. Однако, как следует из слов господина Голомолзина, от этого решили отказаться. Как пояснял в интервью “Ъ” в апреле заместитель гендиректора ОАО РЖД Алексей Шило, госкомпания готова была предоставить скидку под фиксацию объемов, но нужно, чтобы Минэнерго определило баланс между перевозками нефтепродуктов и угля (наращивать последние поручено президентской комиссией по ТЭК), и позволить ОАО РЖД везти нефтепродукты, «не оглядываясь на то, что другие грузы могут пострадать».

Проблема резкого роста цен на топливо на Дальнем Востоке была вновь поднята премьером Дмитрием Медведевым на прошлой неделе. В ФАС “Ъ” говорили, что не получали жалоб на рост цен, в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака сообщили, он — в пределах инфляции. По словам Сергея Ежова из Vygon Consulting, после прекращения действий соглашений с компаний с 1 июля снимается формальная обязанность поставок топлива на внутренний рынок. На прошлой неделе нефтяники и Белый дом устно решили договориться о неповышении цен на АЗС и мелком опте выше инфляции. Взамен участники рынка получат новую формулу демпфера с 1 июля. Каким-то НПЗ может оказаться выгоднее поставить нефтепродукты на экспорт, чем на Дальний Восток, и они перераспределят поставки в пользу экспорта, говорит господин Ежов, а поскольку и дальше планируется ограничивать рост цен на топливо, эта ситуация не выровняется за счет «невидимой руки» рынка, и необходимы другие механизмы, например, в виде дополнительного демпфера.

Дмитрий Козлов