Forbes: Баста станет лицом банка «Открытие»

Рэпер Василий Вакуленко (Баста) станет амбассадором банка «ФК Открытие», сообщает Forbes со ссылкой на источники в банке и окружении рэпера. Ранее амбассадорами бренда были спортсмены мирового уровня, новое лицо может обойтись «Открытию» в сотни тысяч долларов.

Источник издания утверждает, что с начала 2019-го в «Открытии» обсуждалось новое, более дружелюбное позиционирование. «У банка есть желание уйти от санационной истории, которая тянется за ним, и сделать бренд дружелюбным, открытым к новым клиентам»,— сказал он. Кроме Басты на роль амбассадора рассматривали актера Данилу Козловского.

Собеседник Forbes из музыкальной индустрии оценивает стоимость годового рекламного контракта с Бастой в $150-200 тыс. Эксперт по маркетингу Вадим Кормилицын считает, что цена вопроса будет дороже — $250-300 тыс. На вопрос Forbes в банке предпочли не раскрывать информацию о новом амбассадоре. Официальное лицо бренда представят 27 июня.

Ранее лицами «Открытия» были звезды мирового спорта — шахматист Сергей Карякин (контракт оценивался в сотни тысяч долларов), хоккеист Александр Овечкин ($500 тыс.) и футболист Криштиану Роналду (условия контракта не разглашались).