Газификация прирастает миллионами

Правительство Кировской области заявило о трехкратном увеличении средств, которые будут выделены на программу газификации региона в 2019 году. Если годом ранее из средств областного бюджета и инвестиций «Газпрома» на эти цели было выделено 385 млн руб., то в текущем году эта сумма выросла до 1,2 млрд руб. Областное министерство энергетики и ЖКХ обещает до конца года выяснить реальные объемы потребления газа в муниципалитетах, чтобы актуализировать схему газоснабжения. Местные депутаты говорят, что необходимо привязывать планы газификации не только к нуждам промышленных и сельхозпредприятий, но и к потребностям обычных граждан.



В Кировской области в 2019 году будет более чем в три раза увеличен объем средств, выделяемых на реализацию программы газификации. Об этом заявил глава регионального министерства энергетики и ЖКХ Игорь Редькин на заседании комитета по бюджету и налогам в областном Законодательном собрании. По данным областного правительства, на 1 января 2019 года уровень газификации природным газом жилищного фонда Кировской области составляет 41,74%. Проектирование и строительство объектов газификации за счет средств областного бюджета ведется в рамках отдельного мероприятия «Газификация Кировской области» региональной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013-2021 годы. В 2019-2020 годах региональное правительство намерено провести работу, актуализировать и скорректировать генеральную схему газоснабжения и газификации Кировской области и муниципальных районов.

Выступая перед депутатами, Игорь Редькин напомнил, что в 2018 году из областного бюджета на газификацию было направлено 150 млн руб., за счет которых построены внутрипоселковые распределительные газопроводы в нескольких деревнях и две блочные котельные в Сунском и Зуевском районах, а также спроектированы распределительные газопроводы в 29 населенных пунктах. Также 235 млн руб. ПАО «Газпром» вложило в строительство межпоселковых газопроводов общей протяженностью более 120 км.

По словам министра, в 2019 году объем средств на газификацию из областного бюджета увеличен до 350 млн руб. За счет этих средств запланировано строительство распределительных газопроводов в 16 населенных пунктах, обустройство двух блочных газовых котельных и разработка схем газоснабжения шести населенных пунктов. Также в 2019 году за счет средств ПАО «Газпром» в объеме 850 млн руб. планируется начать строительство девяти межпоселковых газопроводов. По словам господина Редькина, между правительством Кировской области и ПАО «Газпром» достигнуто соглашение, в рамках которого проектирование и строительство распределительных газопроводов в городских округах будет вестись за счет средств энергетической компании. Кировская область стала единственным регионом, где подписано такое соглашение.

Выслушав министра, депутаты поинтересовались причинами низких темпов газификации региона. По словам председателя бюджетного комитета Владимира Бакина, из 16 запланированных на 2018 год объектов сданы два. Игорь Редькин ответил, что схема газоснабжения Кировской области не актуализировалась с 2014 года, поэтому сегодня это одна из основных задач. Министерство собирает информацию о фактическом потреблении газа и планах муниципалитетов по газификации. Планируется, что схемы газоснабжения муниципалитетов будут скорректированы до конца 2019 года. Председатель заксобрания Владимир Быков отметил, что при газификации районов нельзя ориентироваться только на нужды предприятий и сельхозпроизводителей: «Газ должен прийти в каждый дом. Иначе зачем инвестору строить газораспределительные станции и котельные, тянуть сети, если на территории цеплять к этим трубам некого?».

Эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС Игорь Кокин говорит, что степень газификации в 41% является достаточно высокой. Что касается исключительных договоренностей между региональным правительством и «Газпромом», то, по мнению эксперта, они могут зависеть от платежной дисциплины региона, а также от мотивации компании реализовывать инвестиционные проекты в конкретной области: «Например, инвестору могут на льготных условиях или бесплатно передавать земельные участки, или регион может брать на себя часть расходов в реализации отдельных проектов, а компания в свою очередь увеличивает лимиты газа и дает дополнительные мощности для подключения».

Андрей Репин