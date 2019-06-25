Дело экс-президента Армении пошло на третий круг

Бывшего президента Армении Роберта Кочаряна арестовали в третий раз. В мае этого года его освободили из-под стражи под залог. Но теперь апелляционный суд страны отменил это решение — на этом настаивала прокуратура. Кочаряна обвиняют в попытке свергнуть конституционный строй. Поводом стал разгон протестных акций в Ереване в марте 2008 года. Второе обвинение против Кочаряна — получение взятки в особо крупном размере. Бывший президент Армении свою вину не признает и называет преследование политическим.

Защита Роберта Кочаряна заявила, что обжалует решение суда, сообщил корреспондент «Ъ» в Армении Айк Халатян: «Конечно, сторонники Кочаряна проводят акции протеста, но их не так много, чтобы на что-то повлиять. Да, существенная часть общества согласна с решением властей преследовать его, но при этом многие, даже не поддерживая Роберта Кочаряна, считают, что все время в деле появляются какие-то изменения, которые не помогают, не создают имидж стабильной страны.

Прокуратура и сторонники действующей власти считают, что, будучи на свободе и имея очень большое влияние, Кочарян может как-то изменить ход дела.

Он вряд ли скроется, потому что, когда все началось, экс-президент сам вернулся в Армению.Большие опасения вызывает тот факт, что он может повлиять на ход расследования, на некоторых свидетелей. Но многие понимают, что этот вопрос слишком важен, но при этом болезнен для действующей власти и лично для премьер-министра Никола Пашиняна, поэтому нахождение Кочаряна на свободе, может очень сильно сказаться на рейтинге власти».

По мнению самого Роберта Кочаряна, это дело нужно для того, чтобы не допустить его на ближайшие выборы в Армении. Правда, они состоятся только в 2022 году. В обществе до сих пор нет однозначного отношения к бывшему президенту, этим и можно объяснить постоянные изменения в уголовном деле, отметил руководитель армянского филиала института стран СНГ Александр Маркаров: «Для сторонников Кочаряна он выступает в качестве политического лидера, чье прошлое не обезображено никакими преступлениями, негативными аспектами, и весь период пребывания его у власти в целом можно представить в качестве поступательного позитивного социально-экономического развития. Силы же, составляющие на сегодняшний день большинство, представляют Кочаряна антигероем, который в 2008 году положил конец народному выступлению, при том с жертвами как со стороны протестующих, так и со стороны полицейских. В рамках этого политического дискурса и проходит процесс над вторым президентом, который периодически решением суда одной из инстанций выступает в качестве обвиняемого».

После сообщения о возобновлении ареста, Роберт Кочарян сам приехал в СИЗО. «Вы сами все увидели. Нет ни закона, ни законности», — резюмировал он. После того, как бывшего президента взяли под стражу, его сторонники вышли на акцию перед зданием Службы национальной безопасности. Если Роберта Кочаряна признают виновным, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Елена Иванова