Украинского олигарха Дмитрия Фирташа могут выдать США

Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Прокуратура Чикаго обвиняет владельца группы компаний Group DF в подкупе. Она пять лет пыталась добиться его экстрадиции. Теперь для того, чтобы передача бизнесмена состоялась, не хватает только подписи министра юстиции Австрии. Какими последствиями обернется его экстрадиция? И как она затронет Россию? Об этом — Иван Якунин.

С первого взгляда дело Дмитрия Фирташа кажется исключительно экономическим. По версии следствия, он дал индийским чиновникам взятку в размере $18 млн, чтобы получить разрешение на добычу титана. Его он собирался продать чикагской компании Boeing, поэтому дело и расследует ФБР. Но если изучить публикации американских СМИ, все несколько запутаннее. Например, два года назад американский минюст расследовал связи Фирташа и бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. Они якобы хотели совместно купить нью-йоркский Drake Hotel стоимостью $850 млн. В документах минюста, опубликованных NBC, сказано, что Фирташ связан с российской мафией, поэтому его экстрадиция может стать очередным ударом по американскому президенту, говорила тогда в интервью Fox News бывший прокурор Венди Патрик: «Они были партнерами или единомышленниками. От этого зависит, какие последствия ждут Пола Манафорта. Мы изучаем это дело на фоне расследования Роберта Мюллера о российском вмешательстве. Все детали, которые появляются в СМИ, могут оказать влияние на его исход. Поэтому сейчас принципиально важно понять: были ли у них исключительно деловые переговоры или это только вершина айсберга».

Сейчас расследование Мюллера завершено, но демократы не раз обсуждали возможность инициировать собственное разбирательство, где Фирташ может стать одним из свидетелей. Политики в этом деле действительно много: сам Дмитрий Фирташ на следующий день после того, как ему были предъявлены обвинения, назвал себя жертвой конфликта России и США: «Все это, в том числе запрос США об экстрадиции, очевидно, политически мотивировано. Украина стала полем противостояния крупнейших геополитических центров влияния современного мира — США и России. Я оказался в эпицентре этого противостояния. Я уважаю австрийскую систему правосудия, буду защищаться всеми законными способами и докажу свою невиновность».

Когда Фирташ только стал фигурантом уголовного дела, американские СМИ часто писали, что у него много деловых связей с Россией. Во-первых, компания «Крымский Титан» в городе Армянске, которую позже Фирташ перерегистрировал на Украине. Во-вторых, компания «Росукрэнерго», 45% которой принадлежала ему, а другая часть – «Газпрому». Они были посредниками в поставках газа на Украину и в Европу, сейчас компания ликвидирована. Учитывая такой бэкграунд, экстрадиция Фирташа может повлиять на судьбу транзита российского газа через территорию Украины, полагает директор фонда Национальной энергобезопасности Константин Симонов: «Я не исключаю, что к дате завершения контракта, любые аргументы пойдут в ход. Поскольку Соединенные Штаты сейчас открыто играют против обходных газопроводов и будут искать компромат относительно участия России в не совсем понятных транзитных схемах.

США внимательно допросят Фирташа на тему “Росукрэнерго”, “Газпрома”, взаимодействия Москвы и специфики всех этих отношений».

Изначально Дмитрия Фирташа задержали в Вене, но он смог выйти на свободу под залог $172 млн. Потом решение об экстрадиции все-таки было принято, но его отменили, указав, что дело политически мотивировано. Его защитой занимается американский адвокат Лэнни Дэвис, который был спецсоветником президента Билла Клинтона и представлял интересы осужденного за ложь конгрессу юриста Трампа Майкла Коэна. Если Дмитрия Фирташа осудят по американским законам, как пишут СМИ, ему грозит до 50 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Чем известен Дмитрий Фирташ Читать далее

Экстрадиции Фирташа также добивалась Испания, которая обвиняла бизнесмена в отмывании денег и создании преступной группы. В 2017 году австрийский суд отказал в выдаче предпринимателя, поскольку власти Испании не смогли обосновать европейский ордер на арест. Это преследование бизнесмен тоже называл политическим.