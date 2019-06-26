Мостостроитель не поедет в колонию

В Уссурийске вынесен приговор по делу Виктора Гребнева, бывшего гендиректора ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ТМК), являвшегося одним из подрядчиков на строительстве космодрома Восточный, а также на важнейших объектах саммита АТЭС. Господин Гребнев обвинялся в растрате на сумму 400 млн руб. и преднамеренном банкротстве собственной компании. Прокуратура требовала для предпринимателя восемь лет колонии, однако суд ограничился пятью годами условного наказания. Защита называет уголовное дело абсурдным, а приговор — компромиссным.

Уссурийский районный суд вынес приговор по делу в отношении экс-главы ТМК Виктора Гребнева. Строитель признан виновным по всем пунктам обвинения, но судья Галина Мильчакова ограничилась условным сроком наказания — пять лет, а также штрафом в размере 200 тыс. руб., хотя гособвинение запрашивало восемь лет колонии общего режима. «По нынешним временам приговор гуманный. Трудно рассчитывать на оправдание, но когда очевидно, что человек невиновен, суд позволяет себе компромиссное решение»,— заявил “Ъ” после оглашения судебного решения адвокат господина Гребнева Игорь Поляков. По его словам, решение об обжаловании приговора будет принимать сам экс-глава ТМК. «Мое личное мнение — надо добиваться оправдания»,— сказал господин Поляков. Виктор Гребнев воздержался от комментариев. В прокуратуре Приморья также не стали по горячим следам оценивать приговор.

Виктору Гребневу вменялись в вину преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ), а также присвоение или растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, с января 2012-го по сентябрь 2014 года тогдашний глава ТМК заключил заведомо невыгодные для предприятия договоры поручительства, похитив таким образом более 288 млн руб. Кроме этого, он заключил ряд договоров аренды и поручительства в целях извлечения выгоды для других лиц, что привело к ущербу компании в размере 130 млн руб.

Виктор Гребнев обвинения в свой адрес не признал. «Я был единственным акционером компании, какой смысл воровать у самого себя»,— заявил “Ъ” предприниматель после возбуждения уголовного дела в 2015 году. По его словам, он продал 75% акций ТМК в 2014 году «московским структурам». «Условием сделки было то, что я на пять лет остаюсь на посту гендиректора, но меня сразу уволили»,— сообщил экс-глава ТМК. В ходе процесса сторона защиты говорила, что ТМК, включившись в строительство космодрома Восточный в качестве субподрядчика, на первых порах вела работы за счет кредитных средств. «От подрядчика "Дальспецстроя" ТМК получила с задержкой в счет выполненных работ на сумму 1,2 млрд руб. примерно треть — 407 млн руб. Эти деньги были возвращены банку. В этом увидели хищение»,— недоумевал адвокат Игорь Поляков. По его словам, ТМК начала испытывать финансовые проблемы после того, как предприятие перестало получать платежи по госконтрактам по строительству объектов саммита АТЭС и Восточного. «Компания привлекает кредит, на него строит объект. В какой-то момент выплаты по факту выполненных работ задерживаются, компания должна все это время платить проценты по кредиту. С платежами продолжают тянуть, придираются по разным поводам. В конечном счете строительная фирма просто заваливается набок. Тут же ее банкротят»,— объяснял суть происшедшего с ТМК господин Поляков.

ТМК являлась генподрядчиком строительства к саммиту АТЭС (прошел во Владивостоке в сентябре 2012 года) двух важнейших инфраструктурных объектов — моста через бухту Золотой Рог и трассы поселок Новый—Де-Фриз—Седанка—Патрокл. Несмотря на инциденты в ходе строительства — пожар на мостовом переходе и обрушения подпорных стен на трассе, оба объекта успели сдать в эксплуатацию к началу проведения саммита. ТМК также являлась субподрядчиком при строительстве объектов космодрома Восточный. С конца 2014 года ТМК стала задерживать выплату зарплаты рабочим. В апреле прошлого года в Уссурийске сотрудники компании провели митинг протеста, а задействованные на строительстве космодрома Восточный на крышах своих времянок написали обращение к президенту Владимиру Путину с призывом о помощи. После этого в отношении руководителей компании были возбуждены уголовные дела. Сама ТМК в августе 2015 года была признана судом банкротом. Кроме того, в феврале 2016 года арбитражный суд Приморского края по заявлению Сбербанка начал в отношении экс-гендиректора ТМК процедуру банкротства, сумма его задолженности перед банком составляет 834,9 млн руб.

Отметим, что новые руководители ТМК также оказались в поле зрения следствия. В 2016 году вынесены обвинительные приговоры в отношении преемника господина Гребнева на посту гендиректора Игоря Нестеренко и председателя совета директоров ТМК Сергея Юдина. Они признаны виновными в хищении у собственной компании 104,5 млн руб. Нестеренко приговорен к трем годам и трем месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 900 тыс. руб. Юдин получил три года и четыре месяца колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб.

Алексей Чернышев, Владивосток