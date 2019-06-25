BMW к 2023 году выпустит 25 электрифицированных моделей

Компания BMW объявила об ускорении электрификации модельной линейки и намерении к 2023 году выпустить 25 электрифицированных автомобилей.

Как сообщает немецкий автопроизводитель, срок достижения поставленной цели уменьшен на два года — ранее сделать 25 электромобилей и гибридов планировалось к 2025 году. Также увеличено количество полноценных электромобилей в этом плане — изначально их собирались сделать 12, а сейчас «более половины от всех электрифицированных моделей».

В настоящее время BMW тестирует прототип 720-сильного электромобиля, построенного на базе BMW 5-Series. Машина оснащена тремя электромоторами (один на передней оси и по одному на каждом заднем колесе), что позволяет реализовать полный привод и систему векторизации тяги. Напомним, сейчас мощнейшим серийным BMW 5-Series является BMW M5 Competition — полноприводный седан с 625-сильным 4,4-литровым турбированным V8 и 8-ступенчатым «автоматом».

В число запланированных к выпуску электрифицированных моделей, помимо автомобилей BMW, также входят машины Mini.