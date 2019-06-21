Петербургский омбудсмен обратился в прокуратуру по поводу «тайных» выборов в муниципалитетах

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов обратился в прокуратуры Выборгского и Московского районов с просьбой о принятии мер прокурорского реагирования по фактам выявленных нарушений в ходе назначения выборов депутатов муниципальных советов. Об этом сообщает официальный сайт петербургского омбудсмена.

Среди требующих проверки муниципалитетов указаны МО «Сосновское», «№15», «Сампсониевское» (Выборгский район), «Пулковский меридиан» и «Звездное» (Московский район), руководство которых нарушило установленные сроки обнародования информации о назначении выборов.

По словам уполномоченного по правам человека, Горизбирком проявляет пассивность в противодействии нарушениям избирательных прав, в частности, не использует имеющиеся полномочия по привлечению нарушителей к административной ответственности. «Безнаказанность нарушителей и проявляемая пассивность способствуют продолжению нарушений избирательных прав — сведения о новых нарушениях при назначении выборов поступают из Калининского, Красногвардейского, Петроградского и других районов»,— отметил господин Шишлов.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Горизбирком Санкт-Петербурга назначил заседание по проблеме «тайных» муниципальных выборов на 20 июня. Позднее его отменили из-за появления новых жалоб, с которыми разбирается рабочая группа.