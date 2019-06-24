В Горизбирком поступило более 200 жалоб на муниципальные выборы в Петербурге

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступило более 200 обращений о нарушении закона при организации муниципальных выборов в городе. Среди муниципалитетов, на которые чаще всего поступают жалобы, — МО «Сергиевское», МО «Сосновское», МО «Сампсониевское», МО «Ржевка», МО «Звездное», МО «Гагаринское» и МО «Академическое», сообщает «Фонтанка.ру».

В ГИКе уточняют, что на сегодняшний день выборы объявлены в 108 муниципальных образованиях. Последним муниципалитетом, до сих пор не объявившим выборы, остается МО «Черная речка».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что муниципальные комиссии в Петербурге обязали работать без выходных и «до последнего посетителя».

Также сообщалось, что петербургский омбудсмен Александр Шишлов обратился в прокуратуру по поводу «тайных» выборов в муниципалитетах.