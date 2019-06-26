Кубань вычерпали на поля

В Краснодарском крае ощущается жесткая нехватка пресной воды. Об этом заявили ученые Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии». В НИИ заявляют, что предприятия (в основном в сельском хозяйстве) потребляют больше воды, чем может дать Кубань. Власти региона также озабочены чрезмерным расходованием ресурса и говорят о необходимости соблюдения режима орошения.

Дефицит пресной воды в Краснодарском крае достиг кризисной отметки. Об этом говорится на сайте Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Ученые ссылаются на ежегодный государственный доклад о состоянии и использовании водных ресурсов РФ. Согласно материалам доклада, отношение объема водопользования реки Кубань (основной источник пресной воды в Краснодарском крае) с учетом экологических требований к ресурсам речного стока достиг 100%. По такому показателю, как забор воды из природных источников, Краснодарский край как минимум последние 10 лет держит первое место в стране, обгоняя Московскую и Ленинградскую области. Река Кубань — основной источник пресной воды в крае, ее среднемноголетний сток составляет 14,4 куб. км. При этом забор воды из водных объектов в регионе достигает 11 куб. км, а потери при ее транспортировке доходят до 1,5 куб. км. В первую очередь от недостатка воды страдают такие отрасли, как промышленность и сельское хозяйство.

«Бассейн реки Кубань в целом характеризуется напряженным водохозяйственным балансом с дефицитами воды даже в среднезасушливые годы. Нехватка водных ресурсов вызывает проблемы в устойчивом коммунальном, промышленном и сельскохозяйственном водоснабжении»,— говорится в докладе.

Кандидат географических наук Валерий Жирма поясняет, что главный потребитель водных ресурсов — аграрный сектор. «В хозяйствах Краснодарского края насчитывается 386,4 тыс. га орошаемых земель. Площадь сева риса в Краснодарском крае в 2019 году составит 125,3 тыс. га, это на 7%, или на 8 тыс. га, больше, чем в 2018 году. Главными потребителями водных ресурсов в Краснодарском крае являются как раз рисосеющие хозяйства»,— рассказал господин Жирма. Также, по его словам, воду активно потребляют энергетические предприятия. «В Краснодарском крае в этой группе лидируют по потреблению воды ТЭЦ. Часть потребности удовлетворяется за счет оборотного использования, остальное — за счет забора воды из Кубани. Безвозвратные потери составляют 8,37 млн кубометров в год для Армавирской и Краснодарской ТЭЦ. Решение вопросов эффективного использования водных ресурсов затрудняется сложностью состава и многофункциональностью водохозяйственного комплекса Краснодарского края, наличием множества водопользователей и определяется эффективностью взаимодействия всех участников хозяйственной деятельности в бассейне»,— сообщил господин Жирма, добавив, что крупными водопотребителями также являются животноводческие комплексы, выращивающие крупный рогатый скот, свиней и птицу.

В качестве ответа на чрезмерное потребление краевые власти пытаются ограничивать предприятия АПК. Как отметил замглавы региона Андрей Коробка, рисосеющие хозяйства должны строго придерживаться плана водопользования, который является неотъемлемой частью договора с ФБГУ «Управление Кубаньмелиоводхоз» на подачу воды. Он также поручил краевому минсельхозу в 2019 году организовать жесткий контроль за соблюдением режима орошения и экономии оросительной воды.

Не хватает и питьевой воды. C наступлением курортного сезона Кубаньводкомплекс сообщил о ее дефиците на севере Краснодарского края. По словам сотрудников компании, проблема связана с наплывом туристов. Ейчан и обитателей ряда соседних муниципалитетов попросили не поливать огороды и не мыть машины жидкостью из-под крана. По данным Кубаньводкомплекса, дефицит воды ощущают и жители Староминского, Кущевского и Щербиновского районов. Увеличить объемы поставок воды сейчас невозможно, поскольку магистральный водопровод не выдержит нагрузки. Причем эти районы испытывают сложности с недостатком питьевой воды каждое лето.

По словам руководителя Экологической вахты по Северному Кавказу Андрея Рудомахи, интенсивное земледелие действительно забирает много воды, а в связи с общей экологической обстановкой пересыхают даже полноводные реки. По словам эколога, если государство не ужесточит контроль за расходованием воды, то экологическая ситуация в регионе продолжит ухудшаться, что негативно скажется не только на результатах в сельском хозяйстве, но и на качестве жизни в регионе в целом.

Елена Рыжкова