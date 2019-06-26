Из-под кемеровского аквапарка ушла земля

Строительство кемеровского аквапарка оказалось под вопросом. Комитет по управлению государственным имуществом области расторг договор аренды земельного участка с инвестором проекта — компанией «Кузбасский водный центр» (КВЦ). КВЦ провел на участок все коммуникации, вложив в это более 100 млн руб., и планирует взять его еще на три года в аренду без проведения торгов, чтобы построить аквапарк за 2,5 года. Эксперты считают, что оспорить расторжение договора аренды можно только по формальным основаниям, а сам комплекс невозможно построить без поддержки властей и крупного инвестора.

Комитет по управлению государственным имуществом (КУГИ) Кемеровской области расторг с ООО «Кузбасский водный центр» договор аренды земельного участка площадью 20,1 тыс. кв. м, расположенного в спальном районе Кемерово, недалеко от Красного озера. На этом месте компания собиралась построить спортивно-оздоровительный комплекс с аквапарком. О причинах расторжения договора “Ъ” в КУГИ не рассказали, сославшись на ст. 610 Гражданского кодекса РФ, которая определяет, что каждая из сторон договора, возобновленного на неопределенный срок, может в любое время отказаться от него, предупредив другую в установленный законом срок. По словам совладельца КВЦ Евгения Гребенщикова, администрация пояснила свое решение тем, что компания «ничего там не строит».

ООО «Кузбасский водный центр» зарегистрировано в Кемерово в октябре 2007 года. Компания собиралась заниматься физкультурно-оздоровительной деятельностью. Все эти годы компания показывает отрицательные финансовые результаты. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2017 году чистый убыток компании превысил 7,2 млн руб., выручка не указана. КВЦ на паритетных началах владеют кемеровский предприниматель Евгений Гребенщиков и Южно-Уральский завод спасательного оборудования (Оренбургская область).

Проект строительства спортивно-оздоровительного комплекса с отелем в Ленинском районе Кемерово КВЦ подготовил еще в 2013 году. В 2016 году проект обновили, изменив конфигурацию и убрав из него гостиницу. Согласно проекту, площадь комплекса — 14,7 тыс. кв. м с аквапарком (651 кв. м) с несколькими бассейнами различной глубины, водными горками, офисным, фитнес- и спа-центрами, несколькими ресторанами и кафе.

Расторжение договора аренды автоматически привело к отзыву ранее выданного администрацией Кемерово разрешения на строительство, действовавшего до 2021 года, рассказал “Ъ” представитель КВЦ Олег Сбродов. Тем не менее решение КУГИ компания обжаловать не будет, так как считает его законным. Она повторно обратилась в комитет с просьбой предоставить ей в аренду тот же самый участок на три года без проведения торгов. КВЦ собирается реализовать проект строительства аквапарка за 2,5 года после получения назад спорной территории.

«Мы завели туда мегаватт электричества, канализацию, сделали внутриплощадочную сеть, отбили свайное поле. Мне осталось построить только сам объект и провести газовые коммуникации»,— сказал “Ъ” Евгений Гребенщиков. Он уточнил, что уже инвестировал в проект более 100 млн руб. и переплатил в текущем году за аренду участка 500 тыс. руб. По его словам, срок окупаемости объекта — пять лет. В 2013 году стоимость проекта оценивалась в 750 млн руб., сейчас — 1,05 млрд руб. Евгений Гребенщиков планирует сам вкладываться в проект, привлечь банковский кредит, а также средства частных инвесторов, чьи имена он не стал называть.

Юристы говорят, что компания может попробовать обжаловать факт расторжения договора аренды, теоретически это возможно, но шансы невысоки. Консультант O2 Consulting Георгий Мурзакаев уточняет, что обжаловать можно по формальным основаниям: нарушение срока уведомления или если оно подписано неуполномоченным лицом и т.д.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков оценивает срок окупаемости кемеровского аквапарка в 10 лет. «Кемерово — довольно большой город и может обеспечить заполняемость подобному объекту»,— сказал он. Начальник отдела инвестиций «БКС брокер» Нарек Авакян отметил экономическую невыгодность проекта. «Такие проекты носят высокую социальную нагрузку и чаще всего либо не окупаются совсем, либо окупаются лет через 15–20 при наличии соответствующих льгот. На мой взгляд, если у проекта не будет поддержки местных властей и если не найдется крупный постоянный инвестор, объект вряд ли в итоге построят»,— сказал эксперт.

Нина Обелюнас, Кемерово