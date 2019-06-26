«Вы бы все так работали, как кричали»

Представители депутатского сообщества предложили ликвидировать комиссии по этике и межпарламентской деятельности в думе Екатеринбурга и свердловском заксобрании. Появление подобных предложений эксперты связывают с неэффективностью комиссий. Однако инициативы были отклонены: в обоих случаях они не соответствовали нормам регламентов работы представительных и законодательных органов.



Внести в повестку заседания думы Екатеринбурга вопрос о роспуске комиссии по депутатской этике предложил депутат Михаил Вечкензин, пояснив, что она «не работает». «Члены комиссии говорят, что они не могут давать оценку, но чисто по-человечески могут разобраться в ситуации и призвать коллег-депутатов вести себя нормально»,— пояснил господин Вечкензин. Причиной недовольства стал отчет о последнем заседании комиссии, на котором рассматривалось поведение трех депутатов от КПРФ — Романа Ступникова, Олега Гордеева и Риммы Скомороховой — во время акций протеста против строительства храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы.

Начальник управления по юридической работе гордумы Эльвира Рафатовна пояснила, что для включения вопроса надо предоставить заранее подготовленный проект решения и пояснительную записку. «Все коллеги ведут себя корректно, поэтому вопросов по депутатской этике нет»,— заявил член комиссии по депутатской этике Константин Киселев. В итоге инициативу господина Вечкензина не стали рассматривать.

На заседании заксобрания Свердловской области вопрос о роспуске комиссии по межпарламентской деятельности подняли депутаты от КПРФ Александр Ивачев и Александр Ладыгин. «В течение почти трех лет существования комиссии не проводилось ни одно заседание»,— заявил господин Ивачев. «Для роспуска надо сначала изменить регламент и устав законодательного собрания, где будет ликвидирована эта комиссия»,— пояснил председатель комиссии Вячеслав Вегнер.

В ходе оживленной дискуссии депутаты заявляли об отсутствии правомерных оснований для прекращения деятельности комиссии. «Вы бы все так работали, как кричали. Цены бы законодательному собранию не было»,— раскритиковала поведение депутатов представитель парламента Людмила Бабушкина и поставила предложение на голосование. Шесть человек поддержали предложение, 28 депутатов выступили против.

Эксперты считают, что инициативы депутатов связаны с низкой эффективностью и нецелесообразностью работы комиссий. «Эти комиссии непопулярны, их деятельность не ведет к улучшению жизни горожан»,— считает глава консалтинговой группы «Пирогов и партнеры» Александр Пирогов. По его словам, комиссия по депутатской этике «носит ритуальный характер». «Она не обладает инструментами и опытом воздействия на депутатов»,— пояснил господин Пирогов. Однако политолог Александр Белоусов уверен в необходимости комиссии, которая в случае «обострения политической борьбы заставит пристально смотреть на поведение депутатов». По его мнению, системе необходимо не менее десяти лет, чтобы показать свою целесообразность.

Анастасия Реутова, Екатерина Аверина