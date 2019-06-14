«Единая Россия» передает кадры

Депутат думы Екатеринбурга от «Единой России» Анастасия Немец обратилась в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку действиям депутата от КПРФ Романа Ступникова, который участвовал в акциях против строительства храма Святой Екатерины в сквере у драмтеатра. Ранее комиссия гордумы по депутатской этике, которую возглавляет госпожа Немец, признала действия коммуниста соответствующими законодательству. Господин Ступников надеется, что прокуратура объяснит госпоже Немец, «на что нужно подавать жалобы».



Как следует из обращения Анастасии Немец в прокуратуру, она просит дать юридическую оценку поведению депутата Романа Ступникова. По ее мнению, он мог совершить хулиганские действия во время акции протеста против строительства храма Святой Екатерины в сквере около театра драмы. В качестве доказательства она прикрепила видео, на котором видно, что Роман Ступников стоит около забора, который перетягивают протестующие.

Стихийные митинги против строительства храма в сквере у драмтеатра проходили в Екатеринбурге с 13 по 16 мая. За четыре дня были задержаны более 100 человек, около 30 были арестованы. По совету президента РФ Владимира Путина, городские власти решили провести опрос. Сейчас сформирован шорт-лист из пяти площадок, где может разместиться храм Святой Екатерины. Церковь планируется построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году.

«Мне, как председателю комиссии по депутатской этике, поступило обращение от депутата Дмитрия Николаева, которой просил дать правовую оценку действиям Романа Ступникова»,— пояснила госпожа Немец. По ее словам, она «не вправе дать данную оценку», поэтому направила обращение в прокуратуру. «Депутат активно поддерживал действия лиц, участвовавших в несанкционированной акции и вступивших в активное противостояние с сотрудниками правоохранительных органов»,— говорится в ее обращении.

Ранее поведение Романа Ступникова рассмотрела комиссия по депутатской этике. Впрочем, члены комиссии ничего противоправного не усмотрели. По словам депутата от партии «Яблоко» Константина Киселева, коммунист на видео «стоит около забора, никаких действий не предпринимает и просто эмоционально реагирует».

Роман Ступников свои действия «хулиганскими» не признает. «Прокуратура разберется и объяснит Анастасии Немец, на что нужно подавать жалобу, а на что нет. Я считаю, что оснований для удовлетворения жалобы и прокурорской проверки нет»,— пояснил депутат. В пресс-службе прокуратуры отказались от комментариев, сославшись на персональные данные.

«Прокуратура вправе возбудить административное производство и составить протокол об административном правонарушении, если Роман Ступников участвовал в митинге, призывал и провоцировал других на незаконные действия или участвовал в разборке забора»,— пояснил партнер международного центра защиты прав Globallaw, адвокат Андрей Саунин. Если прокуратура признает действия депутата хулиганскими, то коммунисту могут инкриминировать ст.20.2 ч.6 КоАП как «участнику митинга, действия которого повлекли причинение вреда здоровью человека или имуществу». «За это предусмотрен штраф до 300 тыс. руб., обязательные работы до 200 часов или административный арест до 15 суток»,— добавил господин Саунин.

Напомним, 3 июня Ленинский райсуд Екатеринбурга признал представителя движения «Парки и скверы Екатеринбурга» Анну Балтину организатором первого дня протестов против строительства храма в сквере и оштрафовал на 20 тыс. руб. По данным дознавателей, когда в сквере был установлен забор вокруг места будущего строительства храма, она разместила в соцсетях призыв «погулять в сквере у драмы».

С начала июня Ленинский райсуд Екатеринбурга рассмотрел административные дела 17 человек, которым инкриминировали ч.5 ст.20.2 КоАП. Десять участников были оштрафованы на 10–15 тыс. руб. Кроме того, следственный отдел по Верх-Исетскому району СУ СКР возбудил уголовное дело в отношении активиста Станислава Мельниченко по факту оскорбления представителя власти (ст.139 УК РФ). По версии следствия, он «публично, в неприличной форме высказывал нецензурные выражения, а также демонстративно, открыто совершал оскорбляющие жесты» в адрес специалиста отделения по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу Евгения Крюкова. Также СКР расследует уголовное дело по факту массовых беспорядков (ст.212 УК РФ), которое пока фигурантов не имеет.

Анастасия Реутова