ГУДП «Центр» отказалось сообщать, у кого закупит уборочную технику на 3 млрд рублей

В подведомственном комитету по благоустройству СПб ГУДП «Центр» отказались раскрывать информацию о победителях конкурсов на сумму 3 млрд рублей на закупку 470 единиц уборочной техники. Всего по данному аукциону было разыграно пять лотов, по четырем которых уже заключены контракты, а по одному (на 833 млн руб.) подведен итог и выбран подрядчик. При этом контрагенты во всех протоколах не названы, а в информации о договорах не указывается их название, сообщает «Фонтанка».

В ведомстве сослались на поправки в постановление правительства от 22 июня 2018 года, согласно которым информация о поставщике может быть закрытой и предоставляться лишь Федеральной антимонопольной службе, Счетной палате РФ, контрольно-счетным органам субъектов РФ, контрольно-счетным органам муниципальных образований и Федеральному казначейству.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что ГУДП «Центр» объявило сразу пять конкурсов на поставку специализированных дорожных машин для уборки улиц. Общая цена контрактов по всем тендерам составила около 3 млрд руб.