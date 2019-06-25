Похитители бизнесмена поделили 45 лет колонии

Орловский областной суд вынес приговор банде рецидивистов, которые летом 2018 года похитили владельца агрохолдинга «Орловская нива» Сергея Будагова и удерживали его в деревне под Тулой. Они намеревались получить выкуп 20 млн руб., но за три дня не смогли придумать, как это сделать. После освобождения заложника подсудимые признали вину, однако в суде заявили, что похищение якобы было инсценировано братом Сергея Будагова Гамлетом, а сам он был в курсе происходящего. Суд отнесся к версии похитителей критически и назначил им сроки от 10 до 12 лет.

Обвинение в похищении крупного орловского предпринимателя Сергея Будагова (п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ) было предъявлено четырем участникам преступной группы — Игорю Арсенюку, Николаю Дементьеву, Артуру Лебедеву и Тахиру Компленкову. Ранее судимого за изнасилование Арсенюка следствие называет организатором банды. Всем им также инкриминировано завладение автомобилем под угрозой насилия (ч. 4 ст. 166 УК РФ), вымогательство (п. «а», п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ), умышленное уничтожение имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ), а отдельно Лебедеву — грабеж (ч. 1 ст. 161 УК РФ).

По версии гособвинения, 10 июня 2018 года подсудимые, переодетые в форму ОМОНа, остановили Lexus LX 570 Сергея Будагова и завладели им, угрожая оружием. Предварительно они продумали план похищения и обзавелись всем необходимым, в том числе арендовали дом в деревне Малое Скуратово Тульской области. Там они удерживали бизнесмена до утра 13 июня, когда в ходе операции СКР, ФСБ, МВД и Росгвардии господин Будагов был освобожден. Похитители планировали получить за него выкуп в размере 20 млн руб., но якобы не успели придумать, как это сделать.

Сразу после задержания захватчики стали сотрудничать со следствием и дали признательные показания, однако позже от них отказались. В суде они представили свою версию событий. Как утверждают подсудимые, похищение в действительности было инсценировкой, которую заказал брат Сергея Будагова Гамлет.

Брат бизнесмена якобы пояснил Арсенюку и Лебедеву, что тому нужно на некоторое время исчезнуть.

Координировал постановку некий Олег, а сам Сергей Будагов был в курсе и предварительно видел подсудимых.

По версии защиты, в ходе захвата и последующего заточения похитители относились к предпринимателю максимально лояльно, поскольку понимали, что происходит инсценировка, и якобы даже предлагали его отпустить. Доброжелательное отношение подтверждают и в СКР: Сергея Будагова кормили и мерили ему давление. Сам заложник резко отверг эту версию. В суде господин Будагов заявил, что к нему относились «как к животному». «Я предполагаю, что мне что-то подмешивали в воду, потому что мне постоянно хотелось спать, хотя я обычно сплю всего по пять-шесть часов»,— уточнил он в ходе допроса.

Вопрос о возможном заказчике похищения в СКР не рассматривают: еще на этапе следствия эту версию отмели, придя к выводу, что подсудимые действовали из корыстных соображений. Они же, напротив, призвали возбудить против братьев Будаговых уголовное дело.

Сам Сергей Будагов изначально считал заказчиком экс-губернатора Орловской области Вадима Потомского, но позже «проанализировал все и пришел к выводу, что это не так».

Максимальное наказание государственный обвинитель запросил для Артура Лебедева — 15 лет 6 месяцев лишения свободы. Организатору Игорю Арсенюку прокуратура посчитала справедливым назначить 14 лет 6 месяцев, Тахиру Компленкову — 14 лет, а Николаю Дементьеву — 13 лет. Для всех обвиняемых также был запрошен штраф от 150 тыс. до 250 тыс. руб. В итоге суд посчитал собранные доказательства достаточными и вынес обвинительный приговор по всем вменяемым эпизодам. Артур Лебедев и Игорь Арсенюк получили по 12 лет колонии, Тахир Компленков — 11 лет, а Николай Дементьев — 10 лет. Первый ввиду особо опасного рецидива будет отбывать наказание в колонии особого режима (ранее он был судим за распространение наркотиков), остальные — в колонии строгого режима. Штраф суд назначил только Артуру Лебедеву — 10 тыс. руб. В прокуратуре области “Ъ” пояснили, что будут изучать приговор на предмет законности и справедливости.

По словам адвоката Игоря Арсенюка Дарьи Майоровой, защита будет обжаловать приговор в апелляции, а также добиваться привлечения к ответственности всех лиц, связанных с этим «театральным шоу». «Приговор незаконный, фактические обстоятельства, которые в нем изложены, не соответствуют действительности. Суд не учел, что обвиняемые фактически не совершали противоправных действий, а действовали в рамках договоренностей с Сергеем Будаговым. Умысла на похищение не было, это была спланированная акция»,— сказала адвокат. Она уточнила, что первоначальные признательные показания были получены в результате запугивания и избиений. «У всех были зафиксированы множественные повреждения. Но суд счел, что это результат спецоперации. При этом в момент задержания все спали, начиная с обвиняемых и заканчивая свидетелями»,— резюмировала адвокат.

В СКР не видят повода реагировать на призыв инициировать уголовное преследование Сергея Будагова. «В ходе следствия отрабатывались все версии, в том числе наличие заказчика. Если бы имелись основания для выделения отдельного дела, оно бы было расследовано в полном объеме. Суд критически отнесся к этим показаниям»,— пояснили “Ъ” в ведомстве. Сам бизнесмен не стал комментировать приговор: «Неприятно слышать об этом».

Андрей Прах, Воронеж