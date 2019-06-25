Правительство одобрило идею крупных штрафов до блокировки сайтов Роскомнадзором

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что правительство поддерживает инициативу об увеличении штрафов за нарушение закона о хранении персональных данных российских пользователей внутри страны. «Мы в любом случае логику штрафов поддерживаем больше, чем логику блокировки ресурсов»,— сказал он журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

«Мы считаем, от блокировки ресурсов страдают все — потому что это сказывается, в том числе, и на пользователях цифровых сервисов. Поэтому логика штрафов мне кажется более эффективной»,— добавил господин Акимов.

Напомним, в начале июня Роскомнадзор анонсировал законопроект, который предусматривает прогрессивные штрафы для компаний, которые не соблюдают российское законодательство. Согласно документу, который уже внесли на рассмотрение в Госдуму депутаты от «Единой России» Виктор Пинский и Даниил Бессарабов, компаниям могут грозить штрафы до 18 млн рублей. Сейчас максимальная сумма составляет 5 тыс. руб. В этом году суд оштрафовал Facebook и Twitter на 3 тыс. руб. за отказ хранить данные россиян на территории РФ.

Будет ли законопроект эффективным, читайте в материале “Ъ FM” «Штрафы для интернет-компаний дозрели до миллионов».