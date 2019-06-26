Предвыборная борьба началась с жалоб

Избирательная комиссия Челябинской области зарегистрировала три жалобы от кандидатов в губернаторы. Ярослав Щербаков, который участвует в выборах от партии «Яблоко», недоволен рекомендацией облизбиркома предоставлять справки из городских и районных представительных органов при сборе подписей депутатов и глав. Самовыдвиженец Александр Лебедев усмотрел нарушения при проведении социологического анкетирования аналитическим агентством «Монитор», он считает, что опрос был направлен на формирование положительного имиджа врио губернатора Алексея Текслера. При этом законной агитацией исследование считать нельзя, потому что проводилось оно не за счет избирательного фонда господина Текслера. Еще одна жалоба поступила на Александра Лебедева. Рассмотрение жалоб кандидатов состоится 27 июня.



Облизбирком зарегистрировал три жалобы от кандидатов на пост губернатора Челябинской области. Первая поступила от председателя реготделения «Яблока» Ярослава Щербакова. Он выразил недовольство тем, что комиссия просит вместе с подписями депутатов и глав предоставлять справки об их действительном членстве в представительном органе муниципалитета. «Согласно принятым облизбиркомом документам, депутат при нотариальном заверении своей подписи, помимо паспорта, должен обязательно предъявить нотариусу справку, подтверждающую, что он действующий депутат, удостоверения депутата недостаточно. Федеральным законодательством и законом Челябинской области такие требования не предусмотрены»,— говорит Ярослав Щербаков. При этом он отмечает, что подобная практика принята только в Челябинской и Оренбургской областях. Господин Щербаков подчеркивает, что ответственность за подлинность подписей несет кандидат, и требовать дополнительные доказательства незаконно.

«Если избирательная комиссия Челябинской области в кратчайшие сроки не отреагирует на жалобу и не исключит данные требования, партия "Яблоко" обратится в Центральную избирательную комиссию РФ, прокуратуру и суд»,— сообщил Ярослав Щербаков.





Председатель областной избирательной комиссии Сергей Обертас на пресс-конференции отметил, что сбор справок от депутатов — это рекомендация, а не императивное требование облизбиркома. «Это ссылка не на норму закона, а на методические рекомендации. Мы предлагаем кандидатам, чтобы этот порядок был соблюден. Но кандидаты могут нас не слушать и не предоставлять эти справки»,— подчеркнул господин Обертас. При этом он отметил, что ответственность за подлинность подписей несет не кандидат, а нотариус, который заверил документ. «Мы эти рекомендации выдали нотариусам. Где гарантия, что удостоверение депутата не потеряно, не подделано, что он не ушел с работы, не сдав удостоверение? Нотариус тоже может не послушать наших рекомендаций. Но он будет нести ответственность, если подписи поддельные»,— говорит председатель облизбиркома.

Вторая жалоба поступила в избирательную комиссию от самовыдвиженца Александра Лебедева. Она связана с исследованием аналитического агентства «Монитор», которое проводило опрос населения в Челябинске. Социологи спрашивали жителей, выступают они за прямые выборы губернатора или назначение, предпочли бы, чтобы регионом руководил Алексей Текслер или ушедший в отставку Борис Дубровский. Также респондентам предлагали выбрать наиболее понравившуюся цитату из выступлений господина Текслера. Позже по результатам анкетирования были подготовлены печатные материалы. Александр Лебедев считает, что опрос и листовки формируют позитивный имидж кандидата Алексея Текслера и могут считаться агитацией. При этом исследование было проведено на средства «Монитора» и не финансировалось из избирательного фонда господина Текслера.

«В соответствии с требованиями законодательства, есть условия проведения опросов. Опрос, проведенный ИЦ "Монитор", независимым назвать нельзя»,— считает автор жалобы.

Директор агентства «Монитор» Алексей Ширинкин претензии Александра Лебедева считает необоснованными. «Опрос проводился как социологический, чтобы узнать мнение челябинцев. К листовкам с результатами мы не имеем никакого отношения, мы их не заказывали. Не удивлюсь, если Александр Лебедев сам напечатал их, чтобы попасть в медийную повестку, и у него это получилось»,— отметил господин Ширинкин.

Третья жалоба в облизбирком поступила на Александра Лебедева от одного из кандидатов, сообщил Сергей Обертас. Однако в пресс-службе комиссии отказались раскрывать имя автора и повод для обращения. «Мы не сообщаем подробности. Я эту жалобу не видела. В четверг, 27 июня, состоится заседание комиссии, и там все жалобы будут рассмотрены»,— отметила пресс-секретарь облизбиркома Екатерина Колбышева. Сам господин Лебедев не в курсе, кто из кандидатов написал на него заявление.

Избирательная комиссия Челябинской области завершила прием заявок на участие в выборах губернатора. Желание стать главой региона выразили 14 кандидатов: самовыдвиженцы — Алексей Текслер, Андрей Аюпов, Александр Лебедев, Татьяна Якимова, Станислав Артемов, Виктор Перов и Сергей Морозов; от ЛДПР — Виталий Пашин, от «Родины» — Сергей Смышляев, от Партии пенсионеров — Сергей Фирстов, представитель КПРФ — Константин Нациевский, руководитель реготделения «Яблока» Ярослав Щербаков, от партии «Гражданская сила» выдвинулся Алексей Севастьянов, от движения «Социальная справедливость России» — Александр Комиссаров. Все они открыли счета для размещения предвыборных фондов. По состоянию на 10 июня (дата публикации последнего отчета на сайте облизбиркома), деньги на счетах разместили два кандидата. Александр Лебедев перевел на свой счет 10 тыс. руб. из собственных средств, Алексею Текслеру ЗАО «Поликом», ООО «МСЦ» и Челябинский фонд регионального развития перевели в общей сложности 13 млн руб.

До 4 июля специалисты избирательной комиссии будут принимать от кандидатов необходимые для регистрации документы — подписи в поддержку от муниципальных депутатов и глав (необходимо собрать от 266 до 279 подписей), самовыдвиженцам также необходимо предоставить подписи жителей области (0,5% от числа избирателей — более 13 тыс. подписей). В течение десяти дней материалы будут проверяться, 14 июля станет известен список кандидатов, которые примут участие в голосовании 8 сентября.

Карина Кальярова