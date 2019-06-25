Закупки в Башкирии с 17 по 21 июня 2019 года «Коммерсантъ» в помощь бизнесу

За минувшую неделю в Башкирии объявлены крупные тендеры:



В Башкирии возьмут в аренду 609 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД за 2,37 млрд рублей

ГКУ Транспортная дирекция Башкирии на аукционе 8 июля отберет поставщика аренды 609 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории республики. Начальная цена контракта — 2,37 млрд руб. Источник финансирования — средства Дорожного фонда Башкирии.

До первого декабря этого года нужно поставить 150 комплексов, до первого мая 2020 года – оставшиеся 459 комплексов. Срок аренды составляет 5 лет. После истечения срока комплексы переходят в безвозмездное пользование Башкирии. Передача данных должна быть бесперебойной в круглосуточном ежедневном режиме.

Комплексы нужно поставить в 54 района и 8 городов Башкирии (Стерлитамак, Сибай, Салават, Октябрьский, Нефтекамск, Кумертау, Агидель, ЗАТО Межгорье), а в трех районах и двух городах, включая Уфу, — заменить муляжи настоящими камерами.

Комплексы автоматической фотовидеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения должны быть с 90% вероятностью полного распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств. Аппаратно-программное обеспечение комплексов должно обеспечивать передачу информации на внешний аппаратно-программный комплекс для подготовки постановлений об административных правонарушенияхРазрешение видеокамеры — не менее 2 Мп. Видеокамера обеспечивает фото-видеофиксацию нарушений и распознавание госзнаков на расстоянии от 30 до 60 м.

На ремонт водопропускной трубы на трассах М-5 и Р-240 в Башкирии и Татарстане потратят до 310 млн рублей

Упрдор «Приуралье» на аукционе 15 июля отберет подрядчика капитального ремонта водопропускной трубы на дороге М-5 «Урал» и Р-240 в Башкирии и Татарстане. Начальная цена контракта определена в 310,26 млн руб. Деньги будут выделены из федерального бюджета. Работы должны быть завершены до 30 октября 2020 года.

Всего нужно отремонтировать водопропускные трубы на шести участках трасс М-5 и Р-240 общей длиной 8,55 км, один из которых расположен в Татарстане, пять – в Башкирии. Ремонту подлежат трубы разных видов: из железобетона, стеклопластика, композитного материала, а также спиральновитая металлическая гофрированная труба диаметром от 1,28 м до 2,21 м.

Управление дорожного хозяйства потратит на ремонт дорог в Башкирии до 221 млн рублей

ГКУ «Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан» на шести аукционах 8 и 11 июля отберет подрядчиков ремонта участков дорог в Башкирии общей длиной 16,02 км совокупной начальной стоимостью договоров 221,03 млн руб. Подрядчик должен отремонтировать участки двухполосной дороги с облегченным типом дорожной одежды из асфальтобетона и расчетной скоростью движения по ним 80 и 100 км в час. На первом аукционе отберут подрядчика ремонта участков дороги Бузюрово – Куштиряково длиной 3 км начальной стоимостью 28,22 млн руб. , который нужно провести до 20 сентября 2020 года. На втором – ремонта дороги Уфа - Иглино - Красная Горка – Павловка длиной 2,9 км начальной стоимостью 39,08 млн руб., срок выполнения – до 17 сентября 2021 года. На третьем – ремонта дороги Стерлитамак – Красноусольский длиной 4,1 км максимальной стоимостью 42,23 млн руб. , которой должен быть завершен до 20 октября 2021 года. На четвертом и пятом – участков дороги Бирск - Тастуба – Сатка длиной 2,6 км и 3,4 км и начальной стоимостью соответственно 33,14 млн руб. и 41,17 млн руб., ремонт нужно завершить до 17 октября и до 17 сентября 2021 года соответственно. На последний, шестой аукцион выставляется ремонт дороги Белорецк - Учалы – Миасс от станции Ташбулатово - Баимово – Озерный длиной 2,5 км начальной стоимостью 37,19 млн руб., ремонт нужно закончить до 20 октября этого года.

Фонд социального страхования по Башкирии потратит на путевки в санатории до 12 млн рублей

Региональное отделение фонда социального страхования Российской Федерации по Башкирии на двух аукционах 8 июля отберет санатории для лечения в этом году получателей государственной социальной помощи. Совокупная начальная стоимость договора составляет 12,12 млн руб., закупки оплатит федеральный бюджет.

Санаторно-курортное лечение должно проходить на территории Башкирии с первого августа по 30 ноября. Продолжительность одного заезда –18 койко-дней.

Начальная цена первого контракта определена в 6,46 млн руб. Выбирается санаторий для лечения болезней системы кровообращения, нервной, эндокринной, костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезни глаза, уха и сосцевидного отростка. Требуется 4,5 тыс. койко-дней, или 250 путевок.

Начальная цена второго контракта – 5,68 млн руб. По нему будут лечиться в санатории льготники с болезнями системы кровообращения, органов дыхания и пищеварения. Всего необходимо предоставить в санатории 3,96 тыс. койко-дней (220 путевок).

Кроме того, подведены итоги тендеров:

Фирма Су-10 выиграла контракт на реконструкцию кардиоцентра в Уфе за 2,61 млрд рублей

Управление капстроительства Башкирии по итогам аукциона от 14 июня заключит контракт на строительство хирургического корпуса Республиканского кардиоцентра с уфимским ООО "Фирма СУ-10 (принадлежит Лилии и Тагиру Мансуровым и Рустэму Губайдуллину). Компания предложила исполнить контракт начальной стоимостью 2,62 млрд руб. с дисконтом 0,4% — за 2,61 млрд руб. Вторым участником было ООО «Билд», предложившее такую же цену, но аукционная комиссия выбрала «Фирму СУ-10», так как этот участник «предложил ранее других цену контракта», указано в итоговом протоколе.

Контракт предусматривает до ноября 2021 года строительство на территории кардиоцентра нового шестиэтажного корпуса с двухэтажным пристроем, а также спортивной площадки. В стоимость контракта включены поставка оборудования и мебели.

«Башкиравтодор» выиграл контракт на строительство улицы Валерия Лесунова и бульвара Баландина

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы по итогам аукциона от 18 июня заключит контракт на строительство улицы Валерия Лесунова и бульвара Баландина в микрорайоне Инорс с АО "Башкиравтодор". Начальная цена контракта определена в 236,92 млн руб. компания была единственным участником аукциона, ее предложение в итоговом протоколе не указано.

На строительство улиц Валерия Лесунова и бульвара Баландина на 1,9-километровом участке от Сельской Богородской до Ферина выделено 236,91 млн руб. Работы должны завершиться до 20 ноября 2020 года. Контракт рассчитан на строительство дороги с четырехполосным движением, велодорожки, пешеходной части тротуара.

Компания «Дортрансстрой» получит контракт на содержание трассы М-5 «Урал» в Башкирии и Татарстане

Упрдор «Приуралье» по итогам аукциона от 20 июня заключит контракт на устройство слоев износа на дороге М-5 «Урал» в Башкирии и Татарстане с уфимским ООО «Дортрансстрой». Компания была единственным участником закупки, контракт с ней планируется заключить по начальной цене — за 160,16 млн руб., указано в итоговом протоколе.

Работы должны быть завершены до 30 сентября. Подрядчику вменяется восстановление транспортно-эксплуатационного состояния двух участков дороги общей длиной 14,95 млн руб.