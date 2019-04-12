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Уфа. Башкортостан
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02:52
Великобритания подозревает Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
14/06
Конкуренцию Лилии Чанышевой на довыборах в горсовет составит бывший вице-мэр Уфы
14/06
Определено меню банкета к Пятому всемирному курултаю башкир
14/06
Челябинская «дочка» «Росинвеста» подала на банкротство АО«Турбаслинские бройлеры»
14/06
СК расследует смерть пациентки в роддоме Нефтекамска
14/06
На выборы в горсовет Уфы выдвинулась координатор штаба Алексея Навального
14/06
Подозреваемый в мошенничестве соучредитель КПК «Ай» имитировал смерть
14/06
Константин Толкачев награжден орденом Александра Невского за развитие парламентаризма
14/06
«Аэрофлот» отменил обеденный рейс Уфа-Москва
13/06
Выдвижение на пост главы Башкирии блогера Владимира Кобзева остается в силе
13/06
ВС Башкирии подтвердил ответственность УГОК за загрязнения в Сибае
13/06
Крупнейший башкирский застройщик сменил управляющего
13/06
Еще две партии выдвинули кандидатов на выборы главы Башкирии
13/06
Мэрия Уфы аннулировала конкурсы на четыре автобусных маршрута
13/06
Контракт на охрану объектов уфимской психбольницы получила компания «Страж»
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(обновлено: 14.06.2019)
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Закупки в Башкирии с 10 по 14 июня 2019 года
«Коммерсантъ» в помощь бизнесу
Закупки в Башкирии с 3 по 7 июня 2019 года
«Коммерсантъ» в помощь бизнесу
Закупки в Башкирии с 13 по 17 мая 2019 года
«Коммерсантъ» в помощь бизнесу
Закупки в Башкирии с 6 по 8 мая 2019 года
«Коммерсантъ» в помощь бизнесу
Закупки в Башкирии с 29 по 30 апреля 2019 года
«Коммерсантъ» в помощь бизнесу
Закупки в Башкирии с 22 по 26 апреля 2019 годы
«Коммерсантъ» в помощь бизнесу
Закупки в Башкирии с 15 по 19 апреля 2019 годы
«Коммерсантъ» в помощь бизнесу
Закупки в Башкирии с 8 по 12 апреля 2019 годы
«Коммерсантъ» в помощь бизнесу
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Законопроект об экстрадиции в КНР вывел миллион человек на улицы
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Марш в поддержку журналиста Ивана Голунова
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12 июня отмечается День России. Символы страны в неформальной обстановке
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«Я почти никогда не лгу другим. Только себе»
Как складывалась карьера «доктора Хауса»
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Open talk предпринимателей и власти
25 мая 2019 г. // Бизнес-центр «Книжка»
Зуб даем за качество
Специальный проект «Коммерсантъ-Башкортостан»
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«Газ. Нефть. Технологии». Итоги прошедшего в Уфе форума
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«Интернет – это взбаламученная вода»
Открытый диалог с малым бизнесом
Интервью с региональным управляющим Альфа-Банк
Читайте «Коммерсантъ в Башкортостане» на страницах…
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
FM93.6
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия