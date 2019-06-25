ЦИК проверит избиркомы Санкт-Петербурга

С 25 по 26 июня рабочая группа из десяти сотрудников Центризбиркома России посетит с визитом Санкт-Петербург. В июне Горизбирком и ЦИК получили жалобы на нарушения в деятельности муниципальных избирательных комиссий города. Сотрудники ЦИКа проведут «мониторинг деятельности» избирательных комиссий, а также окажут «организационную и методическую помощь» Горизбиркому.

Как говорится в пресс-релизе ЦИКа, ситуация в Санкт-Петербурге потребовала «оперативного реагирования». «Основная претензия к некоторым муниципальным избиркомам — несвоевременное информирование участников избирательного процесса о назначении выборов депутатов местных органов власти»,— добавили в пресс-службе. О результатах проверки расскажут на очередном заседании ЦИКа.

“Ъ-СПб” писал, что в июне представители «Открытой России» и проекта «Объединенные демократы» пожаловались в Горизбирком и ЦИК РФ, что многие муниципалитеты в Санкт-Петербурге фактически скрывают от населения и потенциальных кандидатов сроки выборов в муниципальные советы. Выяснилось, что такую практику, в частности, применяют в Выборгском, Московском и Петроградском районах города.

Позднее несколько депутатов петербургского заксобрания обратились к главе ЦИК РФ Элле Памфиловой с требованием разобраться с Горизбиркомом, который «бездействует, фактически закрывая глаза на проведение в Петербурге тайных муниципальных выборов». Под обращением подписались члены фракций Партии роста, «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР и «Яблока».

Муниципальные выборы состоятся в Санкт-Петербурге в единый день голосования — 8 сентября.