Оппозиционер Андрей Пивоваров пожаловался в избирком на «тайные» выборы в муниципалитетах

Исполнительный директор «Открытой России» и один из руководителей проекта «Объединенные демократы» Андрей Пивоваров написал жалобу в Горизбирком и ЦИК России, в которой указал, что многие муниципалитеты в Петербурге фактически скрывают от населения и потенциальных кандидатов сроки выборов в муниципальные советы.

В качестве примера он привел МО «Сосновское» Выборгского района, где выборы были назначены еще 10 июня, однако известно о них стало лишь спустя четыре дня, пишет «МР7.ru».

По словам господина Пивоварова, муниципалитеты делают это намеренно, чтобы узнать о проводимых выборах посторонним было практически невозможно. Это, в свою очередь, повторяет сценарий «грязных выборов» 2014 года, когда от кандидатов в муниципальные депутаты скрывали не только время назначения выборов, но и свое местонахождение избирательных комиссий.

Кроме этого, представитель «Объединенных демократов» отмечает, что муниципалы не выполняют требование Горизбиркома и не предоставляют информацию о выборах для обязательного опубликования на интернет-сайтах.

Ранее “Ъ-СПб” писал о возможной реформе, касающейся петербургских муниципалитетов. Предполагалось, что им будет предоставлена возможность создания на своих территориях объединений жителей домов и кварталов, которым будет передана часть бюджета и полномочий.