Депутаты ЗакСа пожаловались в ЦИК на «тайные» выборы в Петербурге

Несколько депутатов петербургского Заксобрания обратились к главе ЦИК РФ Элле Памфиловой с требованием разобраться с Горизбиркомом, который «бездействует, фактически закрывая глаза на проведение в Петербурге тайных муниципальных выборов». Под обращением подписались члены фракций «Партии Роста», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР и «Яблока», сообщает «Фонтанка.ру».

По мнению парламентариев, Санкт-Петербургская избирательная комиссия «создает лишь видимость решения проблемы всеобщего нарушения пассивного избирательного права

граждан». Об этом говорится в письме петербургских депутатов.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что представители «Открытой России» и проекта «Объединенные демократы» пожаловались в ГИК и ЦИК РФ на то, что многие муниципалитеты в Петербурге фактически скрывают от населения и потенциальных кандидатов сроки выборов в муниципальные советы. Позже стало известно, что такую практику, в частности, применяют в Выборгском, Московском и Петроградском районах города.

В связи с появлением данной информации Горизбирком обратился в прокуратуру.