От МОК досталось всем

Вчера Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал доклад о финансовой деятельности в 2018 году. Как следует из документа, представленного участникам проходящей в Лозанне сессии МОК, прибыль МОК за отчетный период составила $165 млн. При этом доходы в год проведения зимней Олимпиады в Пхёнчхане достигли $2,205 млрд, из которых более $2 млрд были израсходованы на поддержку оргкомитета Игр-2018, организацию вещания из Пхёнчхана, выплаты национальным олимпийским комитетам и международным спортивным федерациям и т. д. В целом финансовое состояние МОК оценивается как устойчивое. А учитывая, что следующая летняя Олимпиада, которая в 2020 году пройдет в Токио, обещает быть весьма успешной в финансовом плане, высока вероятность того, что в текущем четырехлетнем цикле организации удастся побить рекорд 2013–2016 годов, когда МОК удалось заработать $5,7 млрд.

На проходящей в Лозанне 134-й сессии МОК был представлен отчет о финансовой деятельности организации в 2018 году. Напомним, что МОК «живет» четырехлетними циклами, в каждый из которых попадает по две Олимпиады — зимняя и летняя. Так что полноценно судить о том, как МОК отработал очередной олимпийский цикл, можно будет не ранее 2021 года, когда появятся сводные цифры за период 2017–2020 годов. Но даже если ориентироваться на данные за половину олимпийского цикла, можно прийти к выводу, что финансовое положение МОК весьма прочно.

В отчете отмечается, что доходы МОК в 2018 году составили $2,205 млрд. Львиную долю, как обычно, составили поступления от реализации прав на телетрансляции — $1,436 млрд. Добавим, что в середине прошлого цикла, то есть после Игр-2014 в Сочи, продажа прав на телетрансляции принесла МОК $1,292 млрд.

На втором месте поступления от спонсоров, которые принесли $550 млн ($309 млн в 2014 году). Стоит пояснить, что существенный доход от телетрансляций МОК получает только в годы проведения Олимпиад. И, скажем, в 2017 году поступления по телевизионной статье составили менее $14 млн. А вот спонсорская программа в текущем цикле стабильно дает означенные $550 млн ежегодно. Так что эти поступления в структуре доходов МОК занимают более солидную, чем может показаться, долю. Об интересе спонсоров к поддержке МОК свидетельствует и подписание в понедельник долгосрочных (до 2032 года) контрактов с компаниями Coca-Cola и China Mengniu Dairy на общую сумму $3 млрд.

Темп, взятый МОК в первой половине цикла, позволяет рассчитывать на то, что после летних Игр-2020 организации удастся побить свой рекорд по доходам. В цикле 2013–2016 МОК заработал $5,7 млрд. Пока, даже чтобы сравняться с этой цифрой, МОК недостает почти $3,5 млрд. Но, согласно прогнозам, Олимпиада в Токио обещает быть весьма успешной в финансовом плане. Скажем, в том, что касается привлечения локальных спонсоров, токийские Игры уже установили рекорд. У оргкомитета уже подписаны контракты на $3 млрд, что почти втрое больше, чем прежнее достижение — $1,1 млрд в Лондоне в 2012-м. Об успешности токийской Олимпиады можно судить и по тому, что организаторы получили от жителей Японии 7,5 млн заявок на билеты. При этом всего будет выпущено 7,8 млн билетов, из которых до 30% предполагается зарезервировать для иностранцев и спонсоров.

Рост доходов позволяет МОК наращивать и расходы. Заметим, что организация выделяет на поддержку оргкомитетов Игр, национальных олимпийских комитетов, международных спортивных федераций, юношеские и образовательные программы и т. д. 90% от доходов. В 2018-м больше всего средств было выделено оргкомитету Игр в Пхёнчхане — $887 млн. Это рекордная для зимних Олимпиад сумма. Правда, рекорды эти обновляются регулярно. Скажем, если в 2002-м выплаты оргкомитету Олимпиады в Солт-Лейк-Сити составили $552 млн, то Турин-2004 получил $561 млн, Ванкувер-2010 — $775 млн, а Сочи-2014 — $833 млн. Отчисления оргкомитетам летних Игр значительно больше. Например, Афины-2004 получили от МОК $965 млн, Пекин-2008 — $1,25 млрд, Лондон-2012 — $1,374 млрд, а Рио-де-Жанейро-2016 — $1,531 млрд.

Существенные расходы МОК несет и на поддержку международных спортивных федераций. В 2018 году они получили $215 млн. Такую же сумму МОК перечислил национальным олимпийским комитетам. С учетом иных трат — финансирование юношеских Олимпийских игр, образовательных программ и т. д.— расходы на поддержку спорта за год, по словам президента МОК Томаса Баха, составили около $1,5 млрд. Общие же расходы (самой затратной неспортивной статьей стала организация телевещания из Пхёнчхана, потребовавшая почти $250 млн) немного превысили $2 млрд. В итоге год МОК удалось закончить с прибылью в $165 млн.

Александр Петров