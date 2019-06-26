Кубок Америки стал более закрытым

На проходящем в Бразилии Кубке Америки завершился групповой этап, который мог принести сюрпризы, но так и не принес: например, рисковавшие пролететь мимо play-off аргентинцы в четвертьфинал все-таки просочились. А среди отцепленных от кубковой стадии сборных оказались и обе «гостевые» команды — катарская и японская.

Тем, кто давно не видел матчи в рамках Copa America — чемпионата южноамериканского континента — и живет старыми стереотипами, согласно которым южноамериканский футбол — это такой вечный праздник атаки, голевого изобилия, стоило бы ознакомиться с мнением двух выдающихся игроков из его не такого уж давнего прошлого по поводу текущего турнира. И чилиец Иван Саморано в интервью The Guardian, и аргентинец Хорхе Вальдано в колонке для El Pais, подводя итоги группового этапа, рассуждали примерно об одном и том же — о том, что праздник куда-то исчез. Саморано говорил о том, что тренерам, работающим с южноамериканскими командами, «нужно больше рисковать»: «Они играют в слишком оборонительный футбол, а болельщики ведь хотят видеть больше голов…» А Вальдано, оценивая работу этих наставников, сказал, что они чересчур много времени проводят в поисках «игрового баланса». Ну или, вернее, того, что они обозначают этим эвфемизмом. А на самом деле, по мнению Вальдано, «баланс» означает, что «десять человек стоят сзади и лишь один атакует».

В общем, легенды были недовольны качеством и стилистикой игры. Зато довольны тем, как все в групповом этапе сложилось для их команд.

А сборные Чили и Аргентины применительно именно к свежей истории Copa America — это ведь как бы два разных полюса. Чилийцы, которых, строго говоря, к безусловным грандам мирового футбола не относят (скажем, на прошлогоднее мировое первенство в России они вообще не квалифицировались), на бразильском турнире стартовали в ранге победителей двух предыдущих, очередного 2015 года и «внеочередного», в честь столетия соревнований, 2016-го: поразительная «результативность». А аргентинцы — как раз гранды безусловные — стартовали на нем в ранге чуть ли не главных неудачников. Титулы на Copa America им не доставались дольше четверти века — с 1993 года, притом что состав все время вроде бы был годным для того, чтобы их штурмовать. Более того, штурм имел место: за эти четверть века с гаком сборная Аргентины четырежды добралась до финального матча, всякий раз уступая в нем. Сначала дважды — бразильцам, затем дважды — ну да, чилийцам, причем оба раза по пенальти после нулевой ничьей в основное и дополнительное время. Вот такой странный «рекорд», который вкупе с постоянными осечками аргентинцев на чемпионатах мира повесил на их лидера Лионеля Месси рядышком с ярлыком «лучший футболист текущего столетия» еще один, менее приятный,— «игрок, умеющий добывать звания и славу исключительно в составе "Барселоны"».

На этом Кубке Америки в своей группе чилийцы потерпели одно поражение — от очень высоко котирующихся уругвайцев. Но — в заключительном туре после двух побед, обеспечивших им загодя путевку в play-off. Аргентинский случай был посложнее. Сборная Аргентины с Месси, Серхио Агуэро и еще рядом футбольных звезд «подвисла», начав соревнования с проигрыша колумбийцам и ничьей с парагвайцами. Из чреватой бедой ситуации она выкрутилась, выиграв третий матч, и даже получила за это бонус. Если чилийцы в четвертьфинале вышли на выглядящих примерно такими же опасными, как уругвайцы, колумбийцев, то аргентинцы — на неказистых в плане яркости заявки и бэкграунда венесуэльцев. Те, правда, успели в группе показать зубастость, не только обыграв явных аутсайдеров боливийцев, но и разойдясь миром с двумя командами, выступавшими год назад в России,— перуанской и даже бразильской, которая осталась без травмированного Неймара, но большинство остальных фронтменов сберегла.

Спасительный для себя матч аргентинцы выиграли у катарцев. На Кубок Америки уже давно приглашают сборные, представляющие не южноамериканский регион, а другие конфедерации. На сей раз пригласили азиатские команды. Причем так вышло, что, уже получив приглашение, те в начале этого года добрались до финала своего регионального первенства — Кубка Азии: сборная Катара, то есть хозяина ближайшего чемпионата мира, взяла в нем верх над сборной Японии. Но на Copa America «стрельнуть» у них не вышло — сошли до четвертьфинальной стадии, хотя кое-какие шансы на нее были.

Алексей Доспехов