Ак барс банк продал 2,9% акций «Казаньоргсинтеза» за 5 млрд рублей

Ак барс банк продал 52,63 млн штук, или 2,9%, обыкновенных акций ПАО «Казаньоргсинтез» принадлежащему правительству Татарстана АО «Связьинвестнефтехим» за 5 млрд руб., сообщает «Интерфакс». Таким образом «Связьинвестнефтехим», на начало 2019 года владевший 14,28% акций «Казаньоргсинтеза», увеличил свою долю в химической компании до 17,18%.

Сделка состоялась 24 июня. Ее стоимость соответствует рыночной цене акций «Казаньоргсинтеза»: на момент закрытия торгов в день сделки одна акция компании на бирже продавалась за 95 руб.

Напомним, в 2016 году Ак барс банк получил в свои активы 16,1% уставного капитала «Казаньоргсинтеза» от «Связьинвестнефтехима» в рамках мер по повышению капитализации банка с целью его поддержки в кризисной экономической ситуации. Денежная оценка пакета составила тогда 9,5 млрд руб.

Согласно данным на сайте «Казаньоргсинтеза», на март 2019 года 53,93% предприятия принадлежит ООО «Телеком-Менеджмент», входящему в группу «ТАИФ», «Связьинвестнефтехиму» — 14,28%, Ак барс банку — 8,19%. При этом правительство Татарстана, с учетом принадлежащих «Татнефти» акций, контролирует более 85% Ак барс банка.

АО «Связьинвестнефтехим» создано в 2003 года. Правительство Татарстана — единственный акционер компании. АО владеет долями в 25 крупных компаниях Татарстана, в том числе ПАО «Татнефть», АО «Татспиртпром», ПАО «Таттелеком» и ПАО «Казаньоргсинтез».

“Ъ-Казань”