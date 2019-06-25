В Петербурге будет создан Life Science Park

В Петербурге появится Парк живых систем (Life Science Park).Он будет создан в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия 2014–2020».

Проект будет реализован в течение трех лет. Работы предполагается начать с 1 июля текущего года.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, парк будет создан на базе АО «Технопарк Санкт-Петербурга». Life Science Park будет включать в себя исследовательский и образовательный центры молекулярной генетики и химического синтеза.

Стоимость проекта составляет €3,5 млн. Он получит финансирование в виде гранта в размере €2,8 млн. по решению Еврокомиссии. АО «Технопарк Санкт-Петербурга» должен будет вложить в проект €700 тыс.