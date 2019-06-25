Белгородский митрополит назвал потери Красной армии в ВОВ расплатой за безбожие

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн заявил, что «несоизмеримая жертва» Красной армии в ходе Великой Отечественной войны «была принесена за безбожие». «Есть очень показательный для всех нас урок. В первые месяцы войны практически более 60% Красной армии, то есть молодых бойцов, которые были рождены уже в безбожное время, большинство из них не были крещеные, они были убиты. Это была жертва несоизмеримая. Это была жертва, которая была принесена за безбожие»,— заявил митрополит, выступая на вечере памяти, посвященном началу ВОВ. Он также добавил, что «войну выиграли крещеные люди, те, кто призван был для того, чтобы духовно победить эту машину».

В Белгородской и Старооскольской епархии “Ъ” пояснили, что митрополит Иоанн уже озвучивал подобное суждение. «Мысль владыки понятна, и ранее она находила поддержку на заседаниях с участием историков, директоров музеев и руководства области»,— сказал представитель епархии.

Андрей Прах, Воронеж