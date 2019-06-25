Раздавивший пациентку воронежского онкодиспансера чешский аппарат Teragam не был зарегистрирован в РФ

На протяжении 14 лет в Воронежском областном клиническом онкодиспансере (ВОКОД) для лечения пациентов использовалось незарегистрированное медицинское изделие — чешский аппарат Teragam, из-за которого в мае во время процедуры лучевой терапии погибла пациентка. Об этом сообщает пресс-служба Росздравнадзора по итогам проверки, проведенной по поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.

«Установка радиотерапевтическая кобальтовая Teragam K-01 была приобретена онкодиспансером в 2005 году. Специалистами ФГБУ “ВНИИИМТ” Росздравнадзора были проведены технические испытания медицинского изделия непосредственно на месте его установки в медучреждении. Установлено, что медицинское изделие “Radiotherapy Cobalt Unit TERAGAM® K-01” производства “ISOTREND L.t.d”, CZECH REPUBLIC, serial number 0101 не зарегистрировано на территории РФ и представляет прямую угрозу жизни и здоровью пациентов»,— заключили в ведомстве.

Главному врачу ВОКОД Ивану Мошурову выдано предписание в срок до 22 июля 2019 года принять меры по устранению нарушений, а также причин и условий, способствующих их появлению. Составлено два протокола об административном правонарушении по ст. 6.28 (нарушение установленных правил в сфере обращения медицинских изделий) и ч.3 ст.19.20 (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных спецразрешением (лицензией).

«Подобная техника массово ввозилась на территорию России несколько лет назад и сейчас повсеместно запрещается в регионах. Выражаем уверенность, что объективную правовую оценку случившемуся дадут правоохранительные органы. Сегодня первостепенная задача органов региональной власти — завершить начатую ранее по поручению губернатора всестороннюю проверку любой медицинской техники во всех без исключения воронежских медучреждениях, которая нуждается в соответствующем контроле по федеральным стандартам»,— сообщили в пресс-службе облправительства.

Как ранее сообщали в прокуратуре региона, 51-летняя женщина погибла в кабинете лучевой терапии 22 мая. Во время плановой процедуры ее сдавило между столом и коллиматором облучателя. Управление СКР по региону расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Мария Старикова