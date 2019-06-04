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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

После гибели пациентки воронежского онкодиспансера в России запретили чешский аппарат Teragam

Эксплуатация чешского аппарата лучевой терапии Teragam, в котором погибла пациентка БУЗ ВО «Воронежский областной клинический онкологический диспансер», приостановлена решением Росздравнадзора. Соответствующий приказ подписан 3 июня, его действие распространяется на всей территории России. Запрет продлится до окончания проверки инцидента, уточнили “Ъ-Черноземье” в пресс-службе ведомства. Количество используемых в России аппаратов Teragam там уточнить не смогли.

Как ранее сообщали в прокуратуре региона, 51-летняя женщина погибла в кабинете лучевой терапии 22 мая. Во время плановой процедуры ее сдавило между столом и коллиматором облучателя. По данным Росздравнадзора, у прибора мог заклинить подъемный механизм. После случившегося в Воронеж выехали специалисты ведомства, также к проверке были привлечены специалисты чешского завода-производителя. Управление СКР по региону расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Андрей Прах


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