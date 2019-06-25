Мэром Липецка стала основатель агрохолдинга Евгения Уваркина

Как и предполагал “Ъ”, новым мэром Липецка стала предприниматель Евгения Уваркина, основатель и бывший руководитель группы компаний «Трио». С апреля она возглавляла администрацию в статусе врио главы. Согласно уставу, депутаты городского совета выбирали мэра тайным голосованием из двух кандидатур. За госпожу Уваркину отдали голоса 25 депутатов из 45 присутствующих. Это минимально возможное количество голосов для избрания. За ее соперника Татьяну Трубачеву, замглавы администрации Добринского района, проголосовали 4 депутата. Еще 9 высказались против всех, 7 бюллетеней было испорчено.

Евгения Уваркина является протеже врио губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, ее победа была предсказуемой. В марте должность по собственному желанию покинул мэр Сергей Иванов, к работе которого господин Артамонов неоднократно предъявлял претензии. Для перехода в городскую администрацию Евгения Уваркина вышла из бизнеса и передала свою долю в ГК «Трио» в доверительное управление. Участие в конкурсе на замещение должности принимали 9 человек.

Подробнее о ситуации в мэрии Липецка — в материале “Ъ”.

Андрей Прах, Воронеж