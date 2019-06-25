Максим Решетников: уход Теодора Курентзиса не повлияет на строительство новой сцены оперного театра

Уход Теодора Курентзиса с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балета не повлияет на планы краевых властей по строительству новой сцены для театра. Об этом на пресс-конференции заявил губернатор Пермского края Максим Решетников. «Новая сцена нужна, в первую очередь пермякам, нужна театру. Поэтому будем строить вне зависимости от личности директора и художественного руководителя театра», – заявил глава региона

«Есть подрядчик на, определенный ФЗ-44 («О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - “Ъ–Прикамье”). Сцена проектируется. Плюс есть задача привлечь к работе над фасадными решениями и внутренним интерьерам международных архитекторов», – добавил Максим Решетников. При этом он отметил, что переговоры ведутся при поддержке бизнесмена Романа Абрамовича. «Задача на этот год – отпроектироваться, пройти экспертизу. Есть мощное поручение председателя правительства РФ (Дмитрия Медведева – “Ъ–Прикамье”) по включению проекта в федеральную адресную инвестпрограмму. Первый этап мы прошли, объект находится в листе ожидания. Сейчас срочно пройти госэкспертизу, если все нормально в следующем году будем строить», – поделился планами губернатор Прикамья.

На вопрос о статусе в проекте строительства новой сцены театрального менеджера и бизнесмена Владимира Кехмана и участии в проектировании подрядчика театров, которыми управляет господин Кехман, глава региона ответил уклончиво: «Я не знаю, кто стоит за этим подрядчиком. Кто пришел на конкурс – тот пришел».