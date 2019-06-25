«Роскосмос» отрицает сбои в работе «Союза МС-11» во время возвращения на Землю

Никаких сбоев в работе системы и аэраторов «Союза МС-11» при возвращении на Землю не происходило, говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса». О нештатной ситуации в работе двигателей корабля ранее сообщило NASA.

«По результатам анализа телеметрической информации при проведении посадки экипажа транспортного пилотируемого корабля все бортовые системы и агрегаты "Союза МС-11" (в том числе комбинированная двигательная установка) отработали в штатном режиме, в строгом соответствии с программой полета. Замечаний нет»,— заявили в «Роскосмосе». «Сообщения, распространяемые некоторыми СМИ о возникновении при посадке неких "нештатных ситуаций", являются недостоверными»,— добавили в госкорпорации.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на трансляцию NASA сообщило, что с двигательной установкой пилотируемого корабля «Союзом МС–11» произошла нештатная ситуация. Это не повлияло на спуск с орбиты.

Пилотируемый космический корабль с канадским астронавтом Давидом Сен-Жаком, космонавтом Олегом Кононенко и американской астронавткой Энн Макклейн совершил посадку в Казахстане в 146 км от города Жезказган.