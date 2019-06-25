«Газпрому» в концессию могут передать 500 км петербургских теплосетей

Смольный обсуждает с «Газпромом» возможность передачи по концессии 500 км теплосетей компании «Пушкинский ТЭК». Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский, сообщает ТАСС.

«Пушкинский ТЭК», обслуживавший Пушкинский и Колпинский районы города, находится в стадии ликвидации из-за долгов. По концессии «Газпрому», кроме сетей, могут передать около 50 источников теплоснабжения.

По словам господина Шаскольского, соглашение может быть заключено до конца текущего года, но работы начнутся в 2020 году, после проектирования.